Officiellt: Sabovic klar för Austin FC

Besard Sabovic fortsätter sin karriär i USA.

Under tisdagen presenterades han av Austin FC.

Han har skrivit på ett treårigt kontrakt som sträcker sig till 2027, med en option på ytterligare ett år.



Besard Sabovic lämnade nyligen Djurgårdens IF. Nu är han klar för en flytt till Austin FC. Han ansluter på fri transfer och har skrivit på ett treårsavtal fram till 2027 med option på ytterligare ett år.

– Efter att ha spelat hela min karriär i Europa är flytten till USA och Austin FC precis den utmaning jag söker, säger Sabovic.

– Jag är tacksam mot Rodolfo Borrell och klubbens ägare för deras förtroende och ser fram emot att träffa mina lagkamrater och supportrar, säger han till Austins hemsida.



Austin FC:s sportchef Rodolfo Borell om värvningen av Sabovic:



– Besard är en spelare med en stark fysisk profil, kvalitet och erfarenhet från spel i toppligor i Europa.

– Han kommer att bli ett starkt tillskott till vår trupp de kommande säsongerna.

Besard Sabovic har totalt gjort tio mål på 107 tävlingsmatcher för Djurgården.

Besard is VERDE. 🌳🌳



Welcome to Austin, Besard Sabovic! pic.twitter.com/XMOrKw11bC