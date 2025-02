Polisen agerar efter hoten: ”Kommer inleda fördjupad dialog”

Under helgen meddelade IFK Göteborg att personer i och runt föreningen mottagit hot och trakasserier.

Nu står det klart att polisen agerar.

– Vi kommer omgående att inleda en fördjupad dialog, säger Per Engström via polisens hemsida.

Under söndagen gick IFK Göteborg ut med informationen om att personer i och runt klubben hotats och trakasserats.

Senare samma kväll så meddelade även klubben att en polisanmälan gjorts.

Nu denna onsdag så står det klart att även polisen väljer att agera efter hoten.

Polisens nationella operativa avdelning meddelar nämligen idag att man följer situationen i fotbollsklubbar i Göteborg och i Stockholm.

– Vi kommer omgående att inleda en fördjupad dialog med representanter för svensk fotboll och riksidrottsförbundet gällande den senaste tidens utveckling, säger Per Engström, sektionschef vid nationella operativa avdelningen, via polisens hemsida.