Så mycket pyroteknik användes i allsvenskan 2024

Totalt spelades 240 allsvenska matcher 2024.

Under dessa brändes omkring 7 700 pyrotekniska pjäser – där IFK Göteborg toppar listan.

Detta enligt SVT, som hänvisar till polisens egna matchrapporter.

7700 pyrotekniska pjäser har använts under förra årets säsong av allsvenskan. Det visar en granskning som SVT Sport har gjort.



Den klubb som tände allra flest pjäser under fjolåret var IFK Göteborg, med totalt 1790 stycken.



– Vi får vara självkritiska, dels hur vi som arrangör kan göra för att motverka det och hur vi kan hitta en hållbar väg framåt, säger Jonas Arlmark, säkerhetschef IFK Göteborg, till SVT.



Samtidigt som tusentals pyrotekniska, och olagliga, pjäser har antänts på de allsvenska arenorna har endast ett fåtal av dessa händelser polisanmälts. Totalt har 19 personer dömts för brott eller accepterat strafföreläggande, menar SVT.



– Det är en väldigt hög siffra. Det är i princip pyro på samtliga matcher i år, med fortsatta problem för arrangörerna att komma till rätta med problemet, säger Per Engström, enhetschef på polisens Nationella operativa avdelning, Noa.



Hela listan över antalet tända pyrotekniska pjäser: