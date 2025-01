Sportchefen om Charlie Paveys pappa: ”Vet att han är DJ”

SOLNA. AIK har säkrat upp Charlie Pavey.

16-åringen blir den andra från familjen Pavey att representera Stockholmsklubben, efter pappa Kenny Pavey.

– Den glädjen jag ser hos Kenny Pavey, Charlie Pavey och supportrarna – det är det som är kul, säger Thomas Berntsen.

Under tisdagen meddelade AIK att klubben hade säkrat upp 16-årige Charlie Pavey på ett A-lagskontrakt som sträcker sig över tre år. Talangen, som är son till AIK-legendaren och guldhjälten Kenny Pavey, valde enligt uppgifter att nobba bud från ett par utländska klubbar för att stanna i Stockholmsklubben.

Under säsongen 2024 har Pavey hållit till i AIK:s P19 lag, där det blev tolv matcher i P19 allsvenskan. Hur nära 16-åringen är att konkurrera i A-laget återstår att se.

– Han är en extremt spännande spelare, säger sportchef Thomas Berntsen och fortsätter:

– Det är helt upp till honom själv hur tidigt han vill spela i AIK. Han har tuff konkurrens med en av våra bästa spelare i Mads Thychosen, men Thychosen kan spela på andra positioner också. AIK är en klubb som har sportsliga ambitioner och styrelsen har gått ut med en vision som säger att vi ska spela i Europa och att vi ska vara i tabelltoppen, och då måste vi spela med det bästa laget. Men en typ som Charlie överraskar mig väldigt mycket. Han har en extrem talang och allt är upp till honom.

Charlie Paveys far, Kenny Pavey, är en stor publikfavorit i de svartgula leden sedan hans tid som spelare. Engelsmannen gjorde totalt 172 matcher för AIK och var med och säkrade både SM-guldet och svenska cupen under säsongen 2009. Sedan spelarkarriären tog slut har Kenny Pavey bytt fotbollen mot musiken, och under de senaste åren har legendaren spelat som DJ i Stockholms uteliv.

Hur bra koll har du på pappa Pavey?

– Ganska bra. Jag vet att han är DJ på Tures, säger han och skrattar.

– Vi har träffat varandra ett par gånger förut. Jag har träffat honom här på Skytteholm när han har tittat på P19-laget. Jag känner väl till att han blev mästare 2009.

16-åriga Charlie Pavey är den senaste unga talangen som AIK har valt att lyfta upp under hösten och vintern. Dessförinnan tilldelades Andreas Redkin, 17, ett A-lagskontrakt med klubben och under onsdagen kunde FotbollDirekt rapportera att Elvis van der Laan, 16, är nära ett kontrakt med A-laget.

– När man är sportchef i AIK blir det jävligt ofta mycket prat om de stora signeringarna, det är miljoner hit och miljoner dit. Kollar man mitt track record är det de spelarna som vi har hämtat från lägre nivåer som har blivit de största. Den glädjen jag ser hos Kenny Pavey, Charlie Pavey och supportrarna – det är det som är kul, säger Berntsen.