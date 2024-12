Tidigare stjärnan kritiserar JDT: ”Försökte knäcka mig”

Romain Gall kom som en storvärvning till Malmö FF.

Sedan blev Jon Dahl Tomasson tränare – och då försvann speltiden.

– Jag blev behandlad på ett orättvist sätt, säger Gall till Fotboll Är Fotboll.

Romain Gall hade gjort succé i Gif Sundsvall. Amerikanen hade gjort sju mål och fyra assist på 13 matcher under vårsäsongen, och sommaren 2018 värvades Gall till Malmö FF.

Under tränare Uwe Rösler fortsatte succén och Gall fortsatte att ösa in poäng i MFF. Under höstsäsongen stod yttern för sex mål och två assist på 12 allsvenska matcher i himmelsblått.

Inför säsongen 2020 fick Rösler gå och in kom Jon Dahl Tomasson. Då förändrades allt för Romain Gall.

– Det var högt och lågt i Malmö. Jag kom när Uwe Rösler var där, och det var då jag var på topp. Sen fick han sparken och Jon Dahl Tomasson kom in och då var det tufft för mig, säger han till Fotboll Är Fotboll och fortsätter:

– Om jag ska vara helt ärlig tycker jag att jag blev behandlad på ett orättvist sätt, utan att få någon riktig förklaring. Jag vet inte om det var han eller någon annan, men de försökte knäcka mig och förstöra min kärlek till sporten – och de lyckades

Avsnittet med Romain Gall



I avsnittet pratar vi om:



-Att flytta ut redan som tolv åring



-Från att möta stjärnor som Kaka & Drogba till att signa med Nyköping



-Den fina men samt extremt tuffa tiden i Malmö



Och han höll verkligen inte tillbaka om att han blev…

– De hade kontroll över hur mycket jag skulle spela och träna. Helt ärligt så vet folk inte sanningen. Det suger, för när du ser på det från utsidan vill folk prata om mig och vad som hände. Det kom till den punkten när jag inte fick vara med och träna, utan anledning. Jag skickades till gymmet ensam medan de andra tränade. Och det här hände under den första veckan när han (Dahl Tomasson) blev tränare. Jag gick till honom och frågade om anledningen till det och vad jag behövde förbättra som spelare för att du ska spela mig, men jag fick inget svar.

Romain Gall blev utlånad från Malmö FF i flera sejourer. Amerikanen spenderade en tid i norska Stabaek och i Örebro SK innan han lämnade Malmö permanent sommaren 2023. Efter att ha spelat i serbiska Mladost och tyska fjärdeliga-laget Rot-Weiß Erfurt är Gall numera klubblös.

Jon Dahl Tomasson vann guld med Malmö 2020 och 2021. Numera är han förbundskapten för det svenska herrlandslaget.