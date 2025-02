TV – Magnus Eriksson om Isaks succéderby: ”Fantastisk”

År 2016 tog Djurgården emot AIK på Tele2 arena – och förlorade med 3-0.

Två av målen stod en då 17-årig Alexander Isak för.

– Det är bara att titta på honom… Det är en fantastisk fotbollspelare, säger den förre Djurgårdenspelare Magnus Eriksson till Viaplay.





Alexander Isak slog igenom i AIK och allsvenskan år 2016 när han som 16- och 17-åring gjorde tio mål på 24 framträdanden.



Två av dessa kom i derbyt mellan Djurgården och AIK på det som då hette Tele2 arena. I motståndarlaget fanns en viss Magnus Eriksson som minns tillbaka på derbyförlusten med följande ord:



– Det är helt blankt, säger Eriksson, skrattar och fortsätter:



– Nej men det är klart att det var det som var skillnaden och de avtrycken han gjorde på kort tid i allsvenskan har ju ingen gjort. Det var bara att vi fick bita i det extremt sura äpplet och det är bara att titta på honom… Det är en fantastisk fotbollsspelare.





Hur bra är egentligen Alexander Isak idag då? Med sina 50 mål i Premier League är han den svensk med flest mål någonsin i det som av många bedöms vara världens bästa liga.



– Jag tror inte riktigt att vi förstår hur bra han är. Det självförtroendet han sitter inne på just nu, sättet han spelar fotboll på, rör sig, tar sig an motståndare, backlinjer, försvarare… Det självförtroende som präglar honom just nu, det säger en del om honom, avslutar Eriksson.