Ödmjuk inför att leda Dif – Une om nya rollen

SOLNA. Inför säsongen fick Djurgårdens Jacob Une i uppgift att axla kaptensrollen.

Den rutinerade mittbacken i Blåränderna är lugn inför uppgiften som väntar.

– Det ändras inte så mycket bara för att jag har blivit kapten, säger 30-åringen till FotbollDirekt.

Djurgården tar emot de regerande mästarna Malmö FF i den allsvenska premiären. 30-årige Jacob Une, som har utsetts till ny kapten i Djurgården, ser på rollen som något han är van vid.



– Jag försöker fortsätta att vara mig själv och inte ändras så mycket bara för att jag har blivit kapten men det är klart att jag försöker fånga upp lite spelare och fråga hur det är och hur det känns, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Jacob Une kom tillbaka för sin andra sejour i Djurgården 2023 efter ett utlandsäventyr i Grekland. 30-åringen blev inför den här säsongen utsedd till lagkapten i Dif samtidigt som han menar att han alltid har varit en ledare.



– Jag ska ta ett socialt ansvar även fast jag hade någon form av ledarroll tidigare också även fast jag inte var kapten, säger han.

Utöver det sociala ansvaret menar han att någonting som blir nytt är reglerna för lagkaptenerna.

– Det är lite nya regler, där bara lagkaptenen får prata med domaren så där får man ett annat ansvar.

På mittbackpostionen, där Jacob Une huserar, har det skett förändringar sedan förra säsongen. Då fick Djurgården stundtals nöja sig med tre mittbackar i truppen. 30-åringen tycker att situationen har förbättrats.



– Den är fortsatt bra, om inte ännu bättre än förra året. Det fanns väl stunder förra året där den kanske kändes lite tunt med tre mittbackar. ”Mackan” (Marcus Danielsson) var skadad någon omgång. Sen blir det alltid lite avstängningar och sådant, säger han och fortsätter:

– På så sätt känns det jättebra att ”Micke” (Mikael Marques) har kommit in och spetsar konkurrensen ytterligare just för att det kan vara lite sårbart att bara ha just tre mittbackar.



Den allsvenska premiärmatchen mellan Djurgården och Malmö FF spelas på lördag med avsparkstid 15.00.