Uronens optimism efter skadan: ”Kan alltid hitta silver lining”

För snart två månader sedan lämnade han USA och Charlotte för Sverige och AIK.

En månad sedan var olyckan framme och finländaren ådrog sig en skada i baksida lår.

Nu gör en optimistisk Jere Uronen sig redo för den allsvenska premiären.

– Man kan alltid hitta silver lining om man vill, säger Uronen till FotbollDirekt.

Under AIK:s träningspass under onsdagens var Jere Uronen, 30, med i alla moment utom det sista – matchsspel med nio mot nio.



Efter träningen passade FotbollDirekt på att kontrollera statusen på nyförvärvet som skadade sig i samband med träningsmatchen mot AGF Århus den första februari.



– Det börjar bli bättre och bättre. Det var egentligen meningen att jag skulle vara med i full träning mer eller mindre idag men vi försöker växla upp det dag för dag. Det har varit bra rehab, säger Uronen till FotbollDirekt.



Du såg inte ut att vara allt för långt ifrån full träning?

– Nej, det är bara någon sista procent så det är jättenära.



Som nämnt var det i en träningsmatch som olyckan var framme för vänsterbacken. Med facit i hand var det kanske inte särskilt oväntat att kroppen sade ifrån, menar Uronen.



– Det var bara en sådan bristning eller vad det heter hela vägen upp i baksidan. Det är sånt som händer och det hade varit tuffa första veckor och det var nog kroppen som sade till att det var dags att lugna ner sig lite. Det har varit bra för mig samtidigt, jag har fått göra många pass varje dag och sådant och jag mår mycket bättre nu än innan.

Du låter optimistisk trots att det inte var den bästa starten du kunde ha fått?

– Nej, det var det inte men det är ofta så när man kommer till ett nytt lag. Speciellt här jämfört med min gamla klubb. Det är night and day och det tar alltid lite tid att bli van med grejer och sådant. Som jag sade har jag försökt att vända det till något positivt och tagit hand om kroppen för att få den dit jag vill. Man kan alltid hitta silver lining om du vill.



Ser man till skillnaderna i träningen som Jere Uronen hade i USA kontra AIK är de många, och ganska stora.



– Där var det lite mer taktiskt, mycket avslut, smålagsspel och så men inte så intensivt. Vi tränade inte så länge, hade många dagar ledigt och fokuserade mer på matcherna. Här är det jätteintensivt och bra träning varje dag vilket också är någonting kroppen måste bli van vid.



Även om Uronen inte har hunnit debutera i tävlingssammanhang har finländaren inte haft några problem med att acklimatisera sig till sin nya klubb.



– Ja, men jag var bekväm från första dagen faktiskt. Jag är 30 år redan och min svenska är helt okej så det var enkelt att komma in. Även om jag inte hade träffat Anton (Salétros), Kribba (Nordfeldt), John (Guidetti) och de innan så visste jag vilka de var så det var enkelt att komma in.



Trots att Jere Uronen strålar med sin optimism medger han att det inte var allt för enkelt att följa AIK:s cupspel från läktaren.



– Ja, jättetufft. När man lirar träningsmatcher som 30-åring vet man att man bara måste köra på för att det väntar riktiga matcher. Det är de man vill spela, sedan börjar de och man får inte vara där. Speciellt när vi spelar på Strawberry så var det jättetrist. Men jag får vara med mot Norrköping, säger Uronen och ler.



Var skulle du säga att AIK befinner sig i resan på väg mot den allsvenska säsongen?

– Det är en bra grupp, en jätte jätte bra grupp. Nu fick vi äntligen vinsten mot Värnamo och jag hoppas att det kan bli lite av en ketchupeffekt av det. Vi alla vet att det är en lång resa och en jättelång säsong så det är bara att fortsätta jobba varje dag och göra hundra procent varje dag. Då kommer vi att gå långt.

Vad har du för personliga mål med din tid i allsvenskan och AIK?

– Mest bara att vara där för laget varje dag, varje träning och varje match. Det är då jag kan hjälpa till och bidra också. Man kan ju inte göra det om man kollar på matchen från läktaren. Det är alltid viktigast för mig, att vara där för alla spelare, ledare och supportrar. Sedan vill jag såklart bidra till att vi vinner matcher genom att försvara och hålla nollan varje match, det är jätteviktigt för mig. Om vi gör det får vi minst en poäng och det må låta enkelt men det är de två sakerna som är viktigast för mig, avslutar Uronen.