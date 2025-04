Vill inte skriva under på Guidetti-effekt: ”Men jag bad om ursäkt”

SOLNA. Underläge med 3-1. Då kastades John Guidetti in med 19 minuter kvar av ordinarie tid.

När matchen var slut hade AIK vunnit med 4-3 i en galen vändning.

Stjärnan vill inte kalla det Guidetti-effekt men medger att han ville väcka laget under och efter avbrottet som föranleddes av inkastade föremål mot assisterande domaren.

– Jag gick in i domarrummet och bad om ursäkt. Nu fick han ta den smällen, men när norra, västra och östra ställer sig upp och skapar det trycket… då är det inte kul att möta AIK, säger Guidetti till FotbollDirekt.

Han fick nöja sig med inhopp i Svenska cupen – och så även i allsvenska premiären mot Gais.

Nu mot IFK Norrköping inför närmare 40 000 åskådare började John Guidetti på nytt på bänken – men drygt 90 minuter senare kan han väl omöjligt göra det igen?

För med Guidetti på planen vände AIK ett på pappret hopplöst 3-1-underläge till seger. Guidetti hann knappt komma in förrän han lurade skjortan av gästernas försvar innan han pricksköt in bollen i bortre.

Det var starten på vändningen – men först varade ett cirka 30 minuter långt avbrott efter inkastade föremål mot assisterande domaren.

Väl ute på planen igen kvitterade AIK i 84:e minuten – och väl i 90:e kom också segermålet från Johan Hove. Hela arenan bortsett från Norrköpingskurvan fullkomligen exploderade i ett euforiskt glädjerus.

– Skönt att vi inte kastade bort det här. Nästan 40 000 här, bussmottagningen innan matchen… Supportrarna förtjänar det här så mycket, de stöttar oss alltid, summerar Guidetti efteråt.

Kan man kalla vändningen för Guidetti-effekten?

– Det vet jag inte. Det är ett lagarbete, vi gör det tillsammans.

Men det såg ut som att du gav laget en injektion, en energi som saknades innan du kom in på planen?

– Jag kände att jag behövde väcka laget, jag ville väcka laget. Jag gick in i domarrummet och bad om ursäkt, jag ville lugna ner det lite. Nu fick han ta den smällen, men jag kände att laget behövde väckas och när norra, västra och östra ställer sig upp och skapar det trycket… då är det inte kul att möta AIK.

Och så var det detta med startplats, kan tränaren Mikkjal Thomassen bänka Guidetti i nästa omgång också? Guidetti svarar diplomatiskt.

– Jag vet inte. Jag jobbar hårt på träning, men det är inte jag som tar beslutet. Jag gör mitt bästa om det så är en minut eller 90 minuter. Kroppen känns fantastisk och jag är en av få som inte missat en träning.

Du har hundra procent närvaro?

– Ja, jag är där och kommer i tid liksom. Det är kul, säger Guidetti och ler.