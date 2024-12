Vill inte tänka på att stjärnan snart kan vara borta: “Verkligen hög klass”

Gustav Wikheim lämnar med största sannolikhet Djurgården efter säsongen.

En som högaktar den norska stjärnan är Roberth Björknesjö.

– Jag har bara sett honom vara topp, han har verkligen hållit hög klass så länge jag varit här, säger interimtränaren till FotbollDirekt.

“Strömsgodset har betytt mycket för mig. Jag spelade där länge som ung och fick mitt genombrott där. Allt kan ske i fotboll och jag är öppen för det mesta, det inkluderar även Djurgården”.

Orden var Gustav Wikheims i dagarna till FotbollDirekt, detta kring sin egen framtid.

Kontraktet löper ut efter säsongen och FD kunde nyligen berätta att Strömsgodset vill ha tillbaka sin norrman. Det är illa dold hemlighet att allt talar för att Wikheim lämnar Dif som Bosman nu när kontraktet löper ut. 31-åringen blir för dyr att behålla, något också sportchef Bosse Andersson var inne på redan i somras.

“Jag har jobbat med det här i 20 år och fattar ju att det är svårt”, sa han till FD i mitten av juli.

Wikheim har sedan Roberth Björknesjö tog över som interimtränare i slutet av oktober varit en av Djurgårdens främsta spelare – om inte den främsta.

“Den trojkan (Wikheim, Gulliksen, Nguen och Hümmet) har ju varit en ruggig framgångsfaktor mot slutet när de kommit rättvända och det är ju bara att titta på målen som vi gjort, det är väldigt hög klass på målen mot både Panathinaikos och Norrköping, men även mot Västerås någon vecka tidigare. Det går blixtsnabbt när de kommer rättvända och det är exakt så vi vill spela. Vi har haft en otrolig framgång när de hittat varandra och det blir en fortsatt framgångsnyckel i de återstående tre Europamatcherna, sa Björknesjö inför mötet med The New Saints förra veckan (seger 1-0).

Till nästa säsong kommer alltså Djurgården med största sannolikhet att få klara sig utan en fjärdedel av den kvartetten i just Wikheim. Hur Björknesjö nu ser på det?

– Jag har inte funderat på det sättet. Han kanske var lite svajigare tidigare under säsongen men jag har bara sett honom på topp. Han har varit jättebra, en av dem som verkligen stuckit ut mest. Han har verkligen hållit hög klass så länge jag varit här, både i match och på varenda träning.

Wikheim har ju tidigare under sin tid i Djurgården varit som bäst i Europamatcherna, som 2022. Håller du med om det nu också när ni gjort bra resultat under hösten i Conference League?

– Nej, under min tid här har han varit lika bra i allsvenskan. Som sagt, jag har bara sett honom i toppslag, säger Björknesjö och skrattar.

Hur tungt är det här då om det är så att Wikheim lämnar, det vill säga hur bra är han?

– Det är svårt att säga exakt, för han har ju tio medspelare som sätter honom i rätt ytor, men hans skicklighet har verkligen kommit fram bra nu på sättet som vi spelar. Vi spelar lite rakare, lite snabbare. Min idé är att vi alltid ska komma rättvända mot motståndarnas mål men då behöver vi också spelare som kan bryta mönster för att öppna upp ytor, säger 54-åringen och fortsätter:

– Våra fyra offensiva spelare kan det, de kommer in i rätt ytor och där har Gustav så klart varit en viktig spelare för oss. Men Djurgården kommer fortsätta stå stabilt oavsett vem som lämnar, det gäller inte bara Gustav. Djurgården är en storklubb och det kommer alltid finnas många fantastiska spelare här.