VSK och Djurgården kryssade efter målrik tillställning

Under lördagen tog Västerås SK emot Djurgården på Hitachi Energy Arena.

Detta i vad som blev en målrik affär – som slutade 3-3.

Träningsmatch mellan Västerås SK och Djurgårdens IF i Västerås.



Så löd förutsättningarna inför lördagens match mellan de degraderade VSK och Europaspelande Dif.



Det hela började bäst för bortalaget som, efter tio minuter, tog ledningen via Keita Kosugi efter ett fint anfall från Blåränderna.



Därefter skulle VSK kvittera matchen genom Simon Johansson via ett snyggt skott med vänsterfoten, i den 19:e minuten.



Endast fyra minuter senare skulle hemmalaget vända på matchen helt. Efter ett snyggt anfall kunde Henry Offia raka in matchens tredje mål på under 25 minuter.



Innan den första halvleken var över skulle Djurgården kvittera, genom Deniz Hümmet – och senare ta ledningen via Hampus Finndell efter en läcker passning av Hümmet.



I den andra halvleken skulle endast ett mål falla – och detta för VSK – när Gideon Granström fick bollen på ryggen efter en rörig hörna och matchen var kvitterad.



Det blev även det sista målet denna lördag och matchen slutade således 3-3.