Arsenal upp på tredjeplats – efter segern mot Monaco

Arsenal tog emot Monaco i Champions League.

Då stod Bukayo Saka för två mål i vad som blev en 3-0-seger för Londonklubben.

Det innebär att de går upp på tredje plats i CL-tabellen.

Under onsdagskvällen tog Arsenal emot Monaco på Emirates Stadium i London.



Inför matchen stod båda lagen på tio poäng och låg i mitten av tabellen.



I matchen dröjde det 34 minuter innan Bukayo Saka hittade nätet för första gången i matchen.



Målet kom till genom en svepande passning från Gabriel Jesus som fann Saka som kunde raka in bollen i nät.



Med tolv ordinarie minuter kvar gjorde Saka sitt andra mål för kvällen när han vinklade in bollen – efter en rejäl tabbe från Monaco-målvakten Majecki.



I den 88:e minuten stängde Kai Havertz matchen genom att styra in 3-0.



Det innebär att Arsenal tar klivet upp till tredjeplats i Champions League och är så gott som klara för slutspel. Monaco har även de goda chanser till avancemang då de sitter på 16:e-platsen.