Lille tog viktig seger mot Sturm Graz

Målen fullkomligt flödade in under en period.

Till sist tog Gabriel Gudmundssons Lille alla tre poäng mot Sturm Graz.

Det gör även att fransmännen kliver upp på en sjätteplats i Champions League.



Under onsdagskvällen avslutades den sjätte omgången av Champions Leagues seriespel.



En av de två första matcherna för kvällen spelades i Frankrike, på Decathlon arena, mellan Lille och Sturm Graz.



För svensk del inledde Gabriel Gudmundsson på bänken. Noterbart var att Malick Yalcouyé återigen spelade 90 minuter för sitt österrikiska lag.



I matchen dröjde det till den 37 minuten innan nollan spräcktes. Det var hemmalagets Osame Sahraoui som gjorde det genom att hitta den bortre nätmaskan från tuff vinkel.



Därefter skulle det bli målkarneval. I den andra tilläggsminuten i den första halvleken gjorde Mitchel Bakker 2-0 för Lille – tre minuter senare reducerade Sturm Graz genom Otar Kiteishvili.



Därefter följde en femton minuter lång pausvila. När matchen sedan återupptogs smällde Mika Biereth in 2-2 för Sturm Graz.



Det skulle dock bli hemmalaget som drog det längsta strået denna afton. Med nio ordinarie minuter kvar avgjorde den inbytte islänningen, Hákon Arnar Haraldsso, matchen för Ligue 1-laget.



Det innebär att Lille klättrar upp till en sjätteplats i Champions League och har vittring på topp åtta. Sturm Graz har vunnit en match och är på 29:e plats.