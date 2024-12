Kryss för Spurs när Kulusevski bänkades

Londonderby mellan Tottenham Hotspur och Fuham i Premier League.

Då valde Ange Postecoglou att bänka Dejan Kulusevski.

Både Kulusevski och Bergvall skulle bytas in i den andra halvleken när poängen delades mellan lagen.



I torsdags lyckades Tottenham inte med att besegra Roma i Europa League då matchen slutade 2-2.



Inte heller idag, söndag, lyckades Spurs med att ta alla tre poäng när de tog emot Fulham i Premier League.



Inför matchen blev många något förvånande när Ange Postecoglou valde att bänka Dejan Kulusevksi.



“Den mest oväntade förändringen är att Kulusevski inleder på bänken, ihop med Archie Gray”, skrev BBC.



Den första halvleken skulle sluta mållös. Mindre än tio minuter in i den andra halvleken skulle hemmalaget, via Brennan Johnson, ta ledningen.



Därefter kvitterade Fulham genom Tom Cairney i den 67:e minuten.



Även om både Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall byttes in i matchen lyckades inte Spurs med att avgöra matchen.



Detta medför att Tottenham ligger sjua i Premier League och Fulham på plats nummer tio, en poäng bakom.

