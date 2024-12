Lahdo matchhjälte med säsongens första mål

Mayckel Lahdo gjorde säsongens första mål för AZ Alkmaar under söndagen.

Men inte nog med det – målet kom till i den 89:e minuten och svensken blev stor matchhjälte.

– Det här ger mig självförtroende, säger Lahdo till klubbens hemsida.

Under årets upplaga av Eredivisie har Mayckel Lahdo, 21, mestadels fått agera inhoppare för AZ Alkmaar.



Så var även fallet under söndagens drabbning mellan AZ och Heracles Almelo.



Lahdo byttes in med en halvtimme kvar att spela och ställningen 0-0. I den 89:e minuten passade den tidigare Hammarby-spelaren på att göra sitt första mål för säsongen och bli stor matchhjälte för sitt AZ Alkmaar.



– Det här ger mig självförtroende, säger han till AZ Alkmaars hemsida.



Ännu mer glädjande för AZ Alkmaar var att klubben tog sin första hemmaseger sedan den 14 september. De tre poängen innebär även att de behåller sin sjätteplats i Eredivisie.



Mayckel Lahdo står noterad för speltid i tolv matcher under årets säsong. Fyra av dessa har varit från start.