Olsen inbytt när Chelsea slog Aston Villa

Under söndagen fick Robin Olsen fick göra sina första minuter i Premier League i år.

Detta när han byttes in för Emiliano Martinez i halvtid.

Därefter fick han se Cole Palmer skruva in 3-0 bakom sig och således förlora matchen.

Under säsongen 2024/2025 har Robin Olsen brottats med skadeproblem och därför inte gjort en enda minut i Premier League.



Under söndagen skulle det bli ändring på den saken – när hans Aston Villa gästade Stamford Bridge och Chelsea.



Efter att Emiliano Martinez släppt in två bollar bakom sig (Mål av Nicolas Jackson och Enzo Fernandez) i den första halvleken fick svensken vakta buren i den andra halvleken.



Där stod 34-åringen för en stabil insats innan han fick se Cole Palmer ta emot och läckert skruva in 3-0 i den 83 minuten.



Segern för Chelsea för dem upp på en delad andraplats med Arsenal i Premier League. Upp till serieledande Liverpool skiljer det just nu sex poäng.



För Aston Villas del man niondeplatsen med fyra andra lag.