Ruben Amorim tog sin första PL-seger med United

Ruben Amorim lyckades inte besegra Ipswich i sin första match som tränare för Manchester United.

En vecka senare skulle dock portugisens första viktoria komma.

Detta när United bekvämt besegrade Everton på Old Trafford med 4-0.

Efter att Erik ten Haag fått sparken från Manchester United, och Ruud Van Nistelrooy agerat interimtränare, tog portugisen Ruben Amorim över tränarposten.



I sin första match med United fick han se sitt lag spela 2-2 hemma mot Ipswich i Premier League innan de, med nöd och näppe, slog norska Bodø/Glimt med 3-2 i Europa League.



Under söndagseftermiddagen kom alltså den tidigare Sporting-tränarens första seger med United i Premier League – när bottenlaget Everton gästade Old Trafford.



Där hade också anfallsparet Rashford/Zirkzee en bra dag på jobbet. Båda spelarna gjorde två mål vardera i vad som blev en 4-0-seger för “The Red Devils”.



Tabellmässigt innebär detta att United smyger upp på en niondeplats i Premier League, med tolv poäng upp till serieledande Liverpool.



För Evertons del innebär förlusten att man stannar kvar i bottenstriden där de just nu ligger på en 15:e-plats.