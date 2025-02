JUST NU: Mbappé kvitterar efter en timmes spel

Manchester City tar emot Real Madrid.

Detta i sextondelsfinalen av Champions League.

Bollen är i rullning – följ matchen här!



Den första liga-fasen av Champions League är till ända – och ikväll väntar de första slutspelsmatcherna.



Mer specifikt det första av två möten i sextondelsfinalerna.



På Etihad Stadium tar Manchester City emot Real Madrid i ett riktigt hett möte.



De förstnämnda var illa ute och säkrade en plats i slutspelet i den sista omgången medan Real Madrid slutade på en elfteplats i tabellen.



***



De första fem minuterna av matchen bestod främst av två lag som kände på varandra och försökte att hitta sin väg in i matchen.



I den tionde minuten rann Vinicius Junior igenom och fälldes av Ederson. Straffsparken skulle ha varit given, om det inte vore så att brassen stod offside i förstaläget.



Kort därefter tvingade Mbappé Ederson till en fin räddning när fransmannen rann igenom på sin högerkanten. Därefter kastade bortalaget bort en fin chans i straffområdet genom att spela lite väl osjälviskt.



Trots att Real Madrid hade inlett matchen bäst och skapat mest var det hemmalaget som tog ledningen.



I den 19:e minuten kombinerade sig City fram till ett så gott som öppet läge för norrmannen Erling Braut Haaland som placerade in 1-0 bakom Courtois. Efter en längre VAR-granskning godkändes målet till hemmapublikens glädje.



Med en halvtimme spelad tvingades Jack Grealish till byte – och ersattes av Phil Foden.



Med dryga 45 minuter spelade blåste domaren av för pausvila. Detta med ställningen 1-0 trots ett flertal bra Real Madrid-chanser.



I den andra halvleken fortsatte Real Madrid att trycka på för en kvittering. Med en timmes spel skulle det också komma.



Kylian Mbappé lurade hela Etihad, England och sig själv när han fick en felträff på volley som blev till en chip in i mål.

***



Till dagens match ställer lagen upp med följande startelvor:



Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Stones, Ake, Gvardiol – Bernardo Silva, De Bruyne – Savinho, Haaland, Grealish.



Real Madrid: Courtois – Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy – Camavinga, Ceballos, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior