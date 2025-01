Zagreb ute ur Champions League – trots seger

Dinamo Zagreb tog emot AC Milan i den sista omgången av Champions League.

Då stod kroaterna för en riktig skräll mot Ibrahimovic Milan.

Trots en 2-1-seger räckte inte Zagreb till och missade slutspel.

Under onsdagens spelades den sista omgången av Champions League ligafas – med 18 matcher samtidigt.



En av dessa var Dinamo Zagreb mot AC Milan som spelades på Stadion Maksimir i Kroatien. Inför matchen var hemmalaget tvingat till seger för att ha chans på en play off-plats, Milan var redan klara för slutspel och tampades om en topp åtta-placering.



***



Med nära 20 minuter spelade kom Dinamo Zagreb på kontring. Fri mot Mike Maignan ställdes den 21-årige anfallaren som snyggt och simpelt rullade in bollen och gjorde 1-0 för sitt Zagreb.



Således var kroaterna uppe på slutspelsplats.



För att förvärra saken för bortalaget drog Yunus Musah på sig sitt andra gula kort i den 39:e minuten. Således visades han ut och Milan tvingades spela med tio man resten av matchen.



Trots att Milan var en man mindre skulle Christian Pulisic kvittera matchen med 53 minuter spelade.



Sju minuter senare var det dags för Dinamo Zagreb att göra sitt andra mål. Marko Pjaca fick bollen i straffområdet och drog till med ett hårt skott – in i den vänstra stolpen.



Kort senare skulle Milan, efter att Leao gått ner i boxen, blåsa för straff. Den skulle dock VAR:as bort för en hör armbåge från portugisen i förstaläget.



Matchen slutade till sist med seger för Dinamo Zagreb, som trots det missade slutspel. Tufft för kroaterna som trots allt vann mot den italienska jätten.

***