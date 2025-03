Dortmund vidare till kvartsfinal – efter snabb vändning

Borussia Dortmund har spelat sig till en plats i kvartsfinal av Champions League.

I matchen mot Lille var man illa ute under en längre tid.

Sedan klev Emre Can och Maximilian Beier fram och vände på steken.

Under onsdagskvällen tog franska Lille emot tyska Borussia Dortmund i åttondelsfinalen av Champions League.



Förra veckans möte lagen emellan slutade oavgjort, 1-1, och inför kvällens match stod mycket på spel.



Det började också bäst för Lille då Jonathan David bröt dödläget redan efter fem minuter. Anfallaren mötte ett inspel i boxen och lyckades hitta ett avslut mellan målvakten Gregor Kobels ben.



När lagen klev in i katakomberna för halvtidsvila var Lille i ledning med uddamålet.



Redan efter nio minuter i den andra halvleken skulle dock Dortmund kvittera. Lille-spelaren Thomas Meunier gjorde ner Serhou Guirassyi i straffområdet och domaren pekade blåste för straff. Den tog lagkapten Emre Can hand om och kvitterade matchen.



Det dröjde inte särskilt länge innan bortalaget hade vänt på matchen helt. I den 65:e minuten gjorde 22-årige Maximilian Beier 2-1 för sitt Dortmund, vilket även var ytterns första mål i Champions League.



Det blev också matchens slutresultat vilket innebär att Dortmund avancerar till kvartsfinal, där de ställs mot FC Barcelona.