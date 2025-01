JUST NU: Bologna tar ledningen mot Sporting

Sista omgången av ligafasen i Champions League.

Då ställs Sporting mot Bologna.

Hemmalaget får klara sig utan Viktor Gyökeres som är skadad.

Under onsdagens spelas den sista omgången av Champions League ligafas – med 18 matcher samtidigt.



En av dessa är Sporting mot Bologna som spelas på Estadio José Alvalade i Lissabon. Inför matchen befinner sig Sporting på en 23:e plats och Bologna på plats 28. Det är endast Sporting som kan ta sig vidare i turneringen vid en seger.



Det har sedan tidigare varit känt att svenske Viktor Gyökeres, 26, har dragits med vissa skadeproblem och fått inleda ett par matcher på bänken.



Även idag saknas svensken från startelvan – i matchen som har avspark vid 21.00.



I bortalaget finns, glädjande nog för svensk del, Emil Holm.



I den 21:a minuten slog bortalaget in ett inlägg i boxen, som skarvades, och senare nickades in i mål av Tommaso Pobega.



Således skickade Bologna ner Sporting närmare missat slutspel.



Sporting: Israel; Debast, Trincao, Harder, Araujo, Catamo, Fresneda, Braganca, Inacio, Diomande, Hjulmand.



Bologna: Ravaglia; Holm, Castro, Ndoye, Iling-Junior, Casale, Pobega, Ferguson, Beukema, Miranda, Fabbian.