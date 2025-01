JUST NU: Pangstart för PSG – Dembele med sitt andra mål

Sista omgången av ligafasen i Champions League.

Då ställs Stuttgart mot Paris Saint-Germain i en riktig rysare.

Matchen har avspark vid 21.00.

Under onsdagens spelas den sista omgången av Champions League ligafas – med 18 matcher samtidigt.



En av dessa är VfB Stuttgart mot Paris Saint-Germain som spelas på MHPArena i Tyskland. Inför matchen befinner sig hemmalaget på den sista slutspelsplatsen, 24, och PSG på plats 22. Förutsättningarna är således klara – vinnaren av matchen är garanterad en plats i slutspel.



***



I den sjätte minuten slog PSG in en frispark, som skarvades mot den bortre stolpen. Där befann sig Bradley Barcola som enkelt nickade in ledningsmålet för PSG.



Med 15 minuter spelade var Stuttgart nära att hitta ett kvitteringsmål men kastade så när bort chansen i straffområdet.



I den efterföljande PSG-anfallet gjorde bortalaget, genom Dembélé, 2-0 som dömdes bort för offside – men VAR-granskades och godkändes.



Drygt en kvart senare var det dags för Ousmane Dembele att göra sitt andra mål för kvällen. Således var ställningen 3-0 för PSG som gick mot slutspel.



***

VfB Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Millot, Führich – Undav.



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernández – Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha – Dembélé, Doué, Barcola.