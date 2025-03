Lamine Yamal på väg mot nytt rekord

Igår stod Lamine Yamal för en lysande insats mot Benfica i Champions League.

Med hans 1+1 blev han den yngste spelaren någonsin att göra både mål och assist i turneringen.

I kvartsfinalen ser han också ut att slå ett nytt rekord.

Barcelona är vidare till kvartsfinal i Champions League.



Detta efter att katalanerna besegrat Benfica i Barcelona under tisdagen.



Högst bidragande till detta var 17-årige Lamine Yamal som slog till med både assist och mål.



I den elfte minuten fintade yttern bort sin försvarare på ett läckert sätt och hittade senare fram till Raphinha som enkelt kunde stöta in 1-0.



En dryg kvart senare skulle Yamal själv få göra mål när han vek in från högerkanten och, med yppersta klass, vred in 2-0 för Barcelona.



Med det slog också 17-åringen ett nytt rekord. Lamine Yamal är nu den yngsta målskytten i Champions Leagues historia att stå för både mål- och assistpoäng.



Barcelona vann till slut matchen med 3-1 och är vidare till kvartsfinal.



Förutsatt att Yamal spelar i ett av de två mötena kommer han att slå ett nytt rekord. Då kommer han att slå Julian Draxlers tidigare rekord med flest slutspelsmatcher i Champions League, under 18 år.



Yamals mål var hans tredje i Champions League i år.