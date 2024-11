Anklagar Djurgårdens supportrar för vandalisering

Djurgården lämnade England med en 1-0-viktoria i Conference League under torsdagskvällen.

Nu anklagas stockholmarnas fans för vandalisering av arenan.

Tobias Gulliksens mål blev matchens enda när Djurgården åkte hem från England med tre poäng i Conference League.

Walesiska The New Saints fick inte spela på sin ordinarie hemmaplan då deras egna arena inte godkändes för spel av Uefa. I stället lånade de League One-laget Shrewsbury Town FC:s arena New Meadow.

Nu anklagar League One-klubben Djurgårdens fans för vandalisering av arenan.

“Shrewsbury Town är arga och ledsna över att kunna rapportera att Croud Meadow har lämnats vandaliserad av Djurgårdens supportrar”, skriver de på sin hemsida

Vandaliseringen ska enligt Shrewsbury Town bestå av klotter och klistermärken men även där ett tiotal stolar förstörts på en av läktarsektionerna. Det ska även ha varit stökigt på en av stadens pubar där Dif-supportrarna befann sig.

“Vi har pratat med Djurgården samtidigt som vi undersöker skadorna. Vi jobbar tillsammans med dem för att reparera skadorna, men det arbetet kanske inte är färdigställt före vår nästa match mot Blackpool på onsdag”, skriver engelska klubben på sin hemsida.

Djurgården har efter fyra matcher i Conference Leagues ligaspel samlat på sig sju poäng. Två matcher återstår där först Víkingur på Island väntar innan Legia Warszawa kommer till Stockholm 19 december.