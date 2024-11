Björknesjö: “Vi såg ju våldsamt bra ut”

Djurgården är på plats i England för Conference League-möte med The New Saints under torsdagen. Roberth Björknesjö är optimistisk.

– Vi såg ju våldsamt bra ut mot Panathinaikos och Norrköping, säger tränaren till FotbollDirekt.

Segern mot Norrköping 10 november är Djurgårdens senaste tävlingsmatch. Det är snart tre veckor sedan.

Därefter har laget bara spelat en match då de förra veckan sparrades mot Elfsborg som likt Dif också är kvar i Europaspelet.

Boråsarna, som under torsdagen spelar tuff Europa League-match mot Athletic Club nere i Bilbao, vann med klara 3-0 mot Djurgården.

– Vi hade inte så mycket fokus på själva matchen så vi lägger ingen större värdering i det utan allt fokus har legat på matchen mot The New Saints. Klart att man vill vinna alla matcher men det var mest att alla skulle få löpträning och en bra fysisk genomgång så att vi kommer i topptrim till matchen mot walesarna, förklarar Roberth Björknesjö för FD.

Som Djurgårdens tränare är inne på väntar alltså walesiskt motstånd för Djurgården, men på engelsk mark. Dif reste till Birmingham under onsdagen och har fyra poäng efter tre matcher i Conference League-gruppspelet. 2-2 borta mot LASK i Österrike följdes upp med en knapp 1-2-förlust mot portugisiska Vitória i Björknesjös debut som Dif-tränare innan knallen den 7 november var ett faktum då grekiska bjässen Panathinaikos besegrades i Stockholm med 2-1.

– Vi såg ju våldsamt bra ut mot både Panathinaikos och Norrköping, det tycker jag. Klart det blir en tuff match nu men jag hoppas vi tagit ytterligare steg. Våra offensiva spelare har hittat rätt ytor, våra motorer på mittfältet gör det bra och försvaret likaså. Jag hoppas formen sitter i, säger Björknesjö och ler.

Walesarna står på tre poäng efter tre matcher i Conference League-gruppspelet. De föll borta mot Fiorentina i premiären med 2-0 innan Astana från Kazakstan besegrades på hemmaplan med samma siffror. I senaste Europamatchen blev det förlust med 2-1 på Irland mot Shamrock Rovers.

– De är ett fysiskt lag som är starka på hemmaplan. De hänger med tills slutvisslan går, de är väldigt bra på fasta situationer, på inlägg och i omställningsspelet, berättar Björknesjö som hoppas att den offensiva kvartetten framåt fortsätter att leverera som de gjort sedan interimtränaren tog över i slutet av oktober.

– Den trojkan (Wikheim, Gulliksen, Nguen och Hümmet) har ju varit en ruggig framgångsfaktor mot slutet när de kommit rättvända och det är ju bara att titta på målen som vi gjort, det är väldigt hög klass på målen mot både Panathinaikos och Norrköping, men även mot Västerås någon vecka tidigare. Det går blixtsnabbt när de kommer rättvända och det är exakt så vi vill spela. Vi har haft en otrolig framgång när de hittat varandra och det blir en fortsatt framgångsnyckel i de återstående tre Europamatcherna, avslutar Björknesjö.