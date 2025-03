JUST NU: Så startar Djurgården i returen mot Pafos

Djurgården måste vinna mot Pafos för att ta sig vidare till kvartsfinal i Conference League.

Till kvällens match på 3Arena har tränare Jani Honkavaara valt att inleda med Daniel Stensson på planen.

Matchen har avspark vid 18.45.

Under torsdagskvällen returspelar Djurgården och Pafos i åttondelsfinalen av Europa Conference League.



Efter förra veckans hemmaseger för cyprioterna (1-0) krävs det en seger med minst ett mål för Blåränderna om de ska ha chans på avancemang via förlängning.



Till kvällens match har tränare Jani Honkavaara valt att genomföra en förändringar jämfört med matchen på Cypern. Detta genom att starta med Daniel Stensson istället för Nino Zugelj.



Startelvor:



Djurgårdens IF: Nilsson Säfqvist; Ståhl, Tenho, Une, Kosugi – Stensson, Schüller – Åslund, Gulliksen, Fallenius – Nguen.



Pafos FC: Ivusic; Silva, Sarlija, Luckassen, Sema – Correia, Dragomir, Tankovic – Bruno, Jairo, Pepe.