Så startar Djurgården mot New Saints

Djurgårdens IF gästar The New Saints i Conference League.

Ikväll ställs Djurgårdens IF mot walesiska The New Saints i Europa Conference League.



Matchen har avspark vid 18.45 och är den fjärde omgången av årets ECL.

Nu har lagens startelvor offentliggjorts, där DIF-tränaren Roberth Björknesjö ställer upp med en relativt förväntad elva.

Startelvor:

The New Saints: Roberts – Baker, Pask, McGahey, Davies – Redmond, Williams, Clark – Daniels, McManus, Williams.

Djurgårdens IF: Rinne – Ståhl, Une Larsson, Danielson, Kosugi – Stensson, Sabovic, Sabovic – Wikheim, Gulliksen, Nguen – Hümmet.