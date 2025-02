”Inom en snar framtid så vinner vi SM-guld”

Malmö FF är för första gången damallsvenskt sedan återstarten av damlaget.

Säsongen 2025 går man in som nykomlingar, men förväntningarna är inte därefter.

– Det vi känner är att vi vill ha ett slagkraftigt lag som kan utmana i varje match och gå in mot alla motstånd med känslan av att det här kan vi vinna, säger damlagets assisterande sportchef Maxim Khalil till FotbollDirekt.

Malmö FF återstartade sitt damlag 2019 och säsongen 2020 debuterade man i division 4.

På kortast möjliga tid så har man nu tagit sig igenom seriesystemet och förra året säkrades uppflyttning till damallsvenskan.

Där sker debuten denna vår, men till skillnad från hur det brukar låta från nykomlingar så är förväntningarna högre än att man bara ska hålla sig kvar.

– Det vi känner är att vi vill ha ett slagkraftigt lag som kan utmana i varje match och gå in mot alla motstånd med känslan av att det här kan vi vinna. Sen får vi lite känna efter det här första året, vart står vi som lag och den truppen vi har byggt, hur står vi oss i förhållande till de andra, hur stora är skillnaderna och så får man ta det lite succesivt, säger Maxim Khalil till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men vi vill etablera oss på en övre hälft, det ska vara rimligt tycker jag.

De senaste åren har vi fått se flera nykomlingar åka ut direkt och bli så kallade ”jojolag”.

Det mest troliga är att så inte fallet blir för MFF, inte efter satsningen man gjort denna vinter, samtidigt som de flesta konkurrenter tappat viktiga namn.

– Om jag ska hårdra det så tycker jag att de flesta lagen, kanske med några undantag, har ett sämre lag i år. Det är en hel drös av toppspelare som har lämnat damallsvenskan.

– Det är många kvalitetsspelare som har lämnat vilket gjort att lagen blivit svagare och vi känner att vi har plockat in dem som ligger precis där under och vi har förstärkt laget ordentligt från elitettan-truppen. Det är väl åtta nyförvärv in, sen har vi lyft upp två och sedan gjorde vi även lite värvningar förra året som vi känner är tillräckligt bra för att utvecklas hos oss men också för att spela i damallsvenskan med oss.

– Vi har väl gått lite spetsigare och något tunnare i bredden, så kan jag säga.

Något favoritskap ligger inte på Malmö FF inför årets säsong, men det lär nog inte dröja speciellt många säsonger innan man det gör det.

Vilket år första guldet kommer har Khalil svårt att avgöra, men han är säker på att det inte dröjer allt för länge.

– Det beror på hur hårt vi trycker på knappen och när vi väljer att göra det. Jag tror att det viktigaste nu är bara att se, den här truppen var är vi, vart står vi, vad behövs. Sedan är jag ganska övertygad om att vi kommer att plocka in spets och bli ännu bättre för varje fönster som kommer.

– Så jag kan inte ge dig vilket år vi kommer att vinna, men inom en snar framtid så kommer vi att vinna SM-guld.

Utifrån är det lätt att se en kamp i Malmö mellan MFF och Rosengård, något uttalat mål om att gå om de regerande mästarna har man dock inte.

För de himmelsblå gäller bara en sak – att bli bäst i hela Sverige.

– Nej inte specifikt att vi måste om Rosengård, utan den här klubben andas vinnarmentalitet och vi vill ta oss an och bli bäst i landet på det vi gör, alltså det är allt ifrån pojk till flick, dam till herr. Inte specifikt att vi behöver bli bättre än Rosengård utan vi vill bli bäst i Sverige.

Avslutningsvis, vad ser ni mest fram emot den kommande säsongen, som nykomlingar i damallsvenskan?

– Framförallt ska det bli jättekul, vi har jobbat väldigt hårt för att göra den här resan på kortast möjliga tid, vilket vi har lyckats med.

– Nu ska det bli väldigt kul att se hur vi står oss, vi har stor respekt och kliver in ödmjukt inför den här säsongen. Det är andra lag som har starka trupper, som alltid är med i toppen och som har levererat under en lång tid. Det är ingenting man bara springer förbi, så det är vi ödmjuka och har stor respekt för.

Han fortsätter:

– Men som sagt så ska det bli väldigt kul vart står vi oss, det är det här vi har kämpat för, att få tampas med de bästa i damallsvenskan och nu är vi här, så nu gäller det att vi vässar ännu mer, allt från resurser, faciliteter, professionalism. Så det är framförallt det, spända att se hur vi står i förhållande till dem andra lagen.