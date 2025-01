Kanutte Fornes om Hammarby: “Ingen vits att gå tillbaka”

Sara Kanutte Fornes ska representera Malmö FF i årets damallsvenska säsong.

Efter ett bra år i Norrköping är den norska landslagsspelaren en av många som väljer att representera den Himmelsblå Skåne-klubben.

– Jag tror inte att det är många i Sverige som kan matcha Malmö, säger Sara Kanutte Fornes till FotbollDirekt.

Den norska anfallaren har trots sin unga ålder (23) stor rutin från damallsvenskan. Hon tillhörde under 2023 Hammarby och var med och bidrog till SM-guldet. Sedan blev hon utlånad från Hammarby till Norrköping under fjolåret. I Östergötland blev det succé och många trodde nog att hon skulle stanna. Men Kanutte Fornes valde istället att flytta till nykomlingarna Malmö FF.



– De har en jätteprofessionell vardag och det är mycket bra som händer i den här klubben som lockar, säger Sara Kanutte Fornes till FotbollDirekt.



Hon fortsätter:



– Jag hade en jättebra tid där och det var inte ett lätt val att lämna. Men de gav mig mycket tillit så jag fick verkligen utveckla mig bra. Det var absolut inte lätt att lämna.



Ett annat alternativ för Kanutte Fornes var att återvända till Hammarby men det var inget alternativ på grund av sin landsmaninna.



– De har fått Cathinka Tandberg, och vi är lite för lika. För min del fanns det inte någon vits med att gå tillbaka dit för att konkurrera mot någon som är jättelik mig och de behöver nog inte två boxspelare.

Vad är dina mål för säsongen?

– Fortsätta att få matchträning, spela och förhoppningsvis fortsätta på målformen från förra året.



Malmö FF har lite legat på latsidan när det gäller värvningar. De har tagit många bra spelare med stor rutin från damallsvenska konkurrenter, bland annat Djurgården och Häcken.



– Som du säger, det är mycket bra spelare som har kommit in och det känns som att det kan bli riktigt bra. Först måste vi spela lite tillsammans för att hitta varandra på plan, men det är en bra trupp och en bra miljö så vi tror det kommer bli bra.



Vad gäller nykomlingarnas mål med den damallsvenska premiärsäsongen vill inte 23-åringen sätta en allt för hög ribba.



– Placering och sånt har jag inte tänkt så mycket på. Det viktigaste för oss är att vi går in i varje match och känner att vi har någonting i ligan att göra och det tror jag verkligen att vi kommer göra. När vi får spela lite mer tillsammans och hitta varandra på plan så tror jag att vi kan ge de flesta konkurrens.



Malmö FF kommer in med stora ekonomiska resurser och bra förutsättningar för spelarna.



– Jag tror inte att det är många i Sverige som kan matcha Malmö där.



Hur har den första tiden i Malmö varit?

– Den har varit jättefin. Idag första långa dagen men vi har varit lite på plan och det känns som att många har samma mål. Och idag är det sol, det är viktigt, avslutar Kanutte Fornes.