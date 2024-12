Klart: Andersson förlänger med Linköping

Efter fyra år i Linköping gick Cajsa Anderssons kontrakt ut.

Nu fortsätter det i minst ett år till – då målvakten har förlängt med klubben.

– Jag älskar att spela för LFC och känner mig väldigt hemma i Linköping, säger hon till LFC:s hemsida.

Målvakten Cajsa Anderssons har spelat i Linköping FC sedan hon skrev på för klubben 2020. Under vintern skulle 31-åringens kontrakt gått ut – men nu står det klart att hon stannar. Detta i minst ett år till då hon har förlängt med ett år plus en option på ytterligare ett år.



– Jag älskar att spela för LFC och känner mig väldigt hemma i Linköping. Därför är jag glad över att det blir en fortsättning i klubben. Vi är alla väldigt revanschsugna efter förra säsongen och det känns som att vi kan använda den glöden till att skapa något riktigt bra framöver. Jag ser redan fram emot nästa säsong, säger Cajsa Andersson i ett uttalande på hemsidan.



LFC:s huvudtränare, Jonne Kunnas:



– Det känns väldigt bra att Cajsa kommer fortsätta med oss under 2025. Hon är en viktig pusselbit och en ledare som med sin erfarenhet visar vägen, både på och utanför planen. Hennes erfarenhet hjälper vårt lag väldigt mycket i uppspelsfasen och hon är också en otroligt viktig spelare för oss när vi försvarar vår box. Cajsa blir en betydelsefull förlängning på alla sätt då hon är med och utgör stommen och är en av dem som kan visa vägen framåt för oss, säger han i ett uttalande på hemsidan.

Linköping slutade på en niondeplats i damallsvenskan 2024.