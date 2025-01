Officiellt: Tilde Björklund förlänger med FC Rosengård

FC Rosengård förlänger med Tilde Björklund.

Det står klart denna tisdag.

– Trots att hon var borta under delar av 2023 och i delar av 2024 så fanns det inga tveksamheter i att vi ville förlänga med henne redan nu, säger sportchef Emelie Lundberg, via klubbens hemsida.

Jättetalangen Tilde Björklund fick 2023 och delar av 2024 förstört på grund av en korsbandsskada.

FC Rosengård ger dock inte upp på talangen och nu står det klart att man förlänger med 18-åringen.

– Trots att hon var borta under delar av 2023 och i delar av 2024 så fanns det inga tveksamheter i att vi ville förlänga med henne redan nu. Hon är en otroligt smart fotbollsspelare som byggt upp sin fysik under sin korsbandsrehabilitering och utvecklat sina fotbollsegenskaper på ett otroligt positivt sätt. Nu får hon en hel försäsong på sig att bygga upp sig ännu mer. Jag ser fram emot att se henne i OBOS Damallsvenskan under året. Jag är övertygad om att 2025 är Tildes genombrottsår, säger sportchef Emelie Lundberg.

Björklund har skrivit på ett nytt tvåårsavtal med Rosengård.