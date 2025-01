STAFHAMMARS damallsvenska sillysvep: ”Ett genidrag”

Snart väntar en ny damallsvensk säsong där några lag ser mer redo ut än andra.

Men hur kommer det egentligen gå och vad är det viktigaste för lagen inför en ny säsong?

FotbollDirekts Lovina Stafhammar har, lag för lag, sammanställt allt i silly-väg i ett stort svep!

AIK – ”Många frågor som ställs”

Solnalaget lyckades hålla sig kvar i damallsvenskan efter en kvalrysare men det finns fortsatt många frågor för de svartgula. AIK har tidigare fått kritik för sin bristfälliga satsning på damlaget och inför årets säsong ser det ut som att mycket av staben och spelartruppen byts ut. Förhoppningsvis är det för att man vill höja nivån på alla delar och försöka få till ett slagkraftigt lag. Den mest omtalade värvningen är såklart Matilda Plan. Hon som i fjol var lagkapten i Djurgården och nu ska spela för AIK. Matilda Plan är en bra värvning. Hon är en bra back som är ganska hård på planen, men har en förmåga att dra på sig en del gula kort, men det är en sån spelare med Plans karaktär som AIK behöver. AIK står också inför lite utmaningar med en ny tränare, nämligen Lukas Syberyjski som kommer in. Det kanske är precis det som AIK behöver – nämligen en omstart. Det viktiga är dock att omstarten inte blir allt för lång och att laget snabbt anpassar sig och hittar sin nya spelstil.

In: Lukas Syberyjski (tränare, Täby FK herr), Matilda Plan (back, Djurgården), Nellie Eriksen Yasseri (uppflyttad), Aleksandra Bogucka (uppflyttad).

Ut: Maja Johansson (forward, FC Rosengård), Jesper Björk (tränare, AIK P19), Sofia Parkner (back, Kif Örebro), Emelie Jansson (mittfältare, Sollentuna FK), Annika Svensson (back, Djurgårdens IF), Beata Olsson (forward, Kristianstads DFF), Wilma Ljung Klingwall (mittfältare, klubb ej klar), Michelle Rojas Flores (mittfältare, klubb ej klar), Vendela Dreifaldt (forward, klubb ej klar).

Alingsås IF – ”Tro på sig själv”

Damallsvenskans nykomlingar! Välkommen till Alingsås. Det är svårt att värdera vad Alingsås behöver tänka på i år men det finns några viktiga grundpelare. Det första är att tro på sig själv, tro på att man kan vinna och att man kan göra mål. Det andra är såklart att långsamt bygga upp en trupp. Jag tror inte på att byta ut hela truppen men kanske hämta in en handfull spelare som besitter mycket erfarenhet och kunskap om damallsvenskan som tillsammans med resten av truppen kan bygga på det absolut viktigaste. Att hålla sig kvar i damallsvenskan – men det kommer nog inte att gå.

In: Peo Häggström (tränare, klubblös), Alexandra Blom (målvakt, Mallbackens IF), Isabella Svanström (mittfältare, IFK Göteborg), Malva Larsson (back, Jitex BK Mölndal), Julia Elvbo (mittfältare/forward, Lidköpings FK),

Ut: Joakim Carlsson (tränare, Qviding FIF), Pernilla Milton (forward, klubb ej klar), Parva Zarassi (forward, klubb ej klar), Lisa ”Töllsjö” Johansson (mittfältare, klubb ej klar), Josefin Johansson (mittfältare, klubb ej klar)

BK Häcken – ”Kan ta sitt efterlängtade guld”

Göteborgslaget Häcken har haft en hektisk jul och nyår med värvningar. Den största är såklart Elin Rubenssons återkomst som kommer att vara livsviktigt för klubben. Häcken har historiskt sett varit bra på att ta spelare från andra allsvenska konkurrenter och så även inför denna säsong. Carly Wickenhaiser är ett exempel på det, från Kristianstad till Häcken. Sedan har Häcken också tappat spelare som Josefine Rybrink, Filippa Curmark, Elma Junttila Nelhage och Katariina Kosola. Samtidigt ryktas det om att Jennifer Falk kanske ska byta till Tottenham, något som FotbollDirekt kunde dementera. Falk har flera år varit Häckens bästa spelare. Lyckas man behålla Falk så bådar det gott inför säsongen och man kanske kan få sitt efterlängtade guld.

In: Fanney Inga Birkisdóttir (målvakt, Knattspyrnufélagið Valur), Nesrin Akgün (back, Växjö DFF), Carly Wickenheiser (mittfältare, Kristianstads DFF), Elin Rubensson (mittfältare, Houston Dash), Emilie Byrnak (back, FC Nordsjälland), Helena Sampaio(mittfältare, USC Trojans).

Ut: Loes Geurts (målvakt, slutar), Josefine Rybrink (back, klubb ej klar), Elma Junttila Nelhage (back, Olympique Lyonnais), Filippa Curmark (mittfältare, Fiorentina), Katariina Kosola (back/mittfältare, Malmö FF).

Djurgårdens IF – ”Den stora snackisen”

Djurgården tappar återigen en del spelare, men det är inte vilka spelare som helst utan fanbärare. Matilda Plans övergång till rivalen AIK är den största snackisen, men även att Djurgårdens låter ikoner som Stinalisa Johansson och Sara Lilja Vidlund lämna är speciellt. Det viktiga för Djurgården i år är att få fart på Pauline Hammarlund och Mimmi Larsson om man ska kunna höja sig en nivå. Det absolut viktigaste för Djurgården är att få ihop hela organisationen inna vi kan få se dem på toppen av damallsvenskan.

In: Alexandra Jonasson (mittfältare, Växjö DFF), Annika Svensson (back, AIK), Anna Koivunen (målvakt, BP).

Ut: Stinalisa Johansson (mittfältare/forward, Malmö FF), Gina Schüller (målvakt, klubb ej klar), Flavine Mawete (forward, klubb ej klar), Sara Lilja Vidlund (forward, klubb ej klar – korsbandsskadad), Agnes Hedman (mittfältare, Örebro SK), Maria Brochmann(forward, Åsane Fotball), Louise Hvarfner (mittfältare, BP), Matilda Plan (back, AIK).

FC Rosengård – ”Ett genidrag”

De regerande mästarna FC Rosengård har stora förväntningar på sig och har såklart möjlighet att uppnå dessa. Men det är nästan ett helt nytt lag inför 2025. De spelarna som betydde mest under fjolåret som Rebecca Knaak, Momoko Tanikawa, Olivia Holdt och Caroline Seger har alla lämnat Rosengård. Lägg där till att Olivia Schough har bytt Skåne mot Milano och Inter vilket är ett tungt tapp. Däremot har de fått in mycket spännande. Den allra mest betydande långsiktiga och roligaste är den unga målvakten Saga Andersson. Hon kommer nog inte få spela så mycket i början men att ta Sveriges största målvaktstalang är ett genidrag. Jag tror att Rosengård inte ska lägga för mycket press på sig och fortsätta bygga på fjolåret så det kan gå riktigt bra.

In: Molly Johansson (mittfältare, Kif Örebro), Maja Johansson (forward, AIK), Saga Andersson (målvakt, Kif Örebro), Emma Pennsäter (back, Växjö DFF).

Ut: Momoko Tanikawa (mittfältare, var på lån från Bayern München), Emma Berglund (back, slutar), Caroline Seger (mittfältare, slutar), Jessica Wik (back, IFK Norrköping), Rebecca Knaak (back, Manchester City), Cajsa Rubensson (forward, Kif Örebro), Olivia Holdt (mittfältare/forward, Tottenham Hotspur).

Hammarby – ”Solklar ersättare”

Stockholmslaget Hammarby har en ny viktig säsong framför sig. Hammarbys mål är såklart att ta tillbaka sina titlar och går garanterat för dubbeln i år – cupen och allsvenskan. Men Hammarby har även ett europeiskt äventyr framför sig. Det viktiga för Bajen är att fortsätta på det nya man byggde upp förra säsongen men det absolut viktigaste är att få behålla stora delar av den nuvarande truppen, men kanske framförallt Cathinka Tandberg. Hammarby tappar Jonna Andersson inför kommande säsong och med tanke på hennes meriter kan det låta som ett tungt tapp, men jag tror att det finns en solklar ersättare i truppen. Den 18-åriga Smilla Holmberg som tar steg för steg och har faktiskt konkurrerat ut Jonna Andersson under säsongen.

In: –

Ut: Sara Kanutte Fornes (forward, Malmö FF), Jonna Andersson (back, Linköping FC), Ellen Gibson (mittfältare, klubb ej klar), Thea Sørbo (lån fram till sommaren, UD Tenerife).

IF Brommapojkarna – ”Den nya satsningen”

BP är ett utropstecken inför kommande säsong. Det är en känsla av att de rustar för att ta nya steg, vilket är så viktigt. De nya spelarna som har kommit in har mycket erfarenhet och kan bidra till det nya pigga BP. Däremot har dem tappat en del spelare, bland annat har Elsa Karlsson och Fanny Hjelm Rönnlund avslutat karriären medan målvakten Anna Koivunen går till Djurgården. BP kommer nog kunna slippa kval även 2025 och det är superkul att BP satsar.

In: Amanda Wulff (back, Bollstanäs SK), Louise Lillbäck (forward, Bollstanäs SK), Clara Ekstrand (målvakt, Kif Örebro), Louise Hvarfner (mittfältare, Djurgården).

Ut: Elsa Karlsson (back, slutar), Ebba Hjalmarsson (back, Älvsjö AIK), Cassandra Larsson (forward, Umeå IK), Fanny Hjelm Rönnlund (mittfältare, slutar), Klara Andrup (forward, klubb ej klar), Anna Koivunen (målvakt, Djurgårdens IF), Ellinor Johansson (mittfältare, klubb ej klar),.

IFK Norrköping – ”Superintressanta”

Det ser bra ut för IFK Norrköping i år. In kommer två tunga namn, tränaren Stellan Carlsson som kommer från Piteå och sedan Jessika Wik som kommer från ett guldår i Rosengård. Det enda jag tycker är konstigt var att man inte förlängde med lånet Sara Kanutte Fornes. Hon har varit en otroligt viktig del i laget och tappet av henne kommer nog till en början vara synligt. Norrköping kommer ha en stor chans att göra en ny bra säsong i damallsvenskan. Peking ska bli superintressanta 2025.

In: Stellan Carlsson (tränare, Piteå IF), Jessica Wik (back, FC Rosengård), Jada Conijnenberg (forward, Feyenoord Rotterdam).

Ut: Sara Kanutte Fornes (forward, var på lån från Hammarby), Tor-Arne Fredheim (tränare, klubb ej klar), Thilde Alvberger (mittfältare, klubb ej klar), Selma Nyström (back, klubb ej klar), Tyra Berggården (målvakt, klubb ej klar), Stina Dahl Forslund (forward, klubb ej klar).

Kristianstad DFF – ”Intressant värvning”

Kristianstad har några fina säsonger i ryggen, och även 2025 kan det komma att se ut att bli ljus. Kanske mest med tanke på Hlin Eríksdóttirs förlängning i laget. En annan bra värvning är AIK:s Beata Olsson och det är en intressant värvning. Det är svårt att veta hur hon kommer platsa i laget med Beata Olsson som har enorm potential. Däremot har man tappat en del viktiga spelare, speciellt på back-sidan. Ännu känns det inte som att ersättare finns. Men om man värvar lite erfarna backar så tror jag att det kommer gå bra även 2025.

In: Alice Egnér (forward, Trelleborgs FF), Viktoria Persson (mittfältare, Trelleborgs FF), Beata Olsson (forward, AIK).

Ut: Julia Andersson (back, klubb ej klar), Josefin Harrysson (back, Växjö DFF), Clare Polkinghorne (back, slutar), Carly Wickenheiser (mittfältare, BK Häcken FF).

Linköpings FC – ”Hur ska det gå?”

Linköpings fiasko förra året tvingade dem att röra om i grytan. Det stora är såklart Jonna Andersson som lämnar Hammarby för Linköping. Jag är lite orolig att hon kommer ha det tufft just för att hennes medspelare inte besitter den här farten, kunskapen eller erfarenheten för att Jonna Andersson ska kunna spela sitt fina spel, så jag undrar hur det ska gå? Men givetvis är det en stor värvning att få hem landslagsspelaren. Däremot kan jag tycka att man i år ska satsa på att ersätta Tandberg och Kapocs som lämnade förra sommaren. Ännu finns ingen ersättare med den kalibern och ska man vinna matcher måste man kunna göra mål. Linköping kommer nog ha ett nytt mellanår men ändå höja sig från förra året.

In: Jonna Andersson (back, Hammarby), Lilli Halttunen (forward, HJK).

Ut: Aimee Claypole (forward, var i LFC på lån från Chelsea FC), Nellie Karlsson(back, Växjö DFF), Delaney Baie Pridham (forward, klubb ej klar), Lovisa Koss (målvakt, Piteå), Amanda Rantanen (forward, mammaledig).

Malmö FF – ”Ingen tvekan”

Nykomlingarna Malmö FF har kommit in och snott massvis med spelare. Alla nya värvningar har lång erfarenhet av att spela i bra lag och höga ligor. Malmö kommer in i damallsvenskan med stora ekonomiska medel och kommer nog direkt visa att de är i damallsvenskan för att bli bäst. Däremot tror jag att de i år kommer på en topp sex-plats, för i år är det mycket att lära och förstå i en ny liga. Att de håller sig kvar i damallsvenskan är det ingen tvekan om med spelare som Skoog, Öhman, Kosola och Kanutte Fornes in.

In: Tuva Skoog (mittfältare, Piteå IF), Sara Kanutte Fornes (forward, Hammarby IF), Moa Öhman (målvakt, Piteå IF), Ellen Löfqvist (back/mittfältare, Piteå IF), Stinalisa Johansson (mittfältare/forward, Djurgårdens IF), Katariina Kosola (back, BK Häcken FF), Izzy D’Aquila (forward, Portland Thorns).

Ut: Lovisa Wifvesson (back, slutar), Mafalda Barboz (mittfältare, klubb ej klar), Linnea Svensson (back, klubb ej klar), Amanda Kander (mittfältare, klubb ej klar), Petronella Winblad (mittfältare, Zavier University Musketeers), Kathrine Larsen(målvakt, klubb ej klar), Linnea Hagberg (målvakt, Eskilsminne IF), Sofia Wännerdahl(back, klubb ej klar), Ema Paljevic (forward, Sparta Prag).

Piteå IF DFF – ”Ingen kan rädda dem ur krisen”

2025 blir ett mellanår för Piteå IF. De har tappat sin tränare efter 13-år och mycket nytt ska sättas. Jag tror att det kommer bli för svårt för Piteå och de kommer ha ett mellanår i år. En del intressanta spelare har kommit in men inga stora namn som kan rädda Piteå ur krisen. Däremot har många viktiga spelare lämnat, inte minst målvakterna Öhman och Murphy, Piteås två viktigaste spelare.

In: Fredrik Bernhardsson (tränare, Gamla Upsala SK), Maggy Henschler (back, Kif Örebro), Lovisa Koss (målvakt, Linköping FC), Sharon Sampson (forward, Mallbackens IF Sunne).

Ut: Stellan Carlsson (tränare, IFK Norrköping), Tuva Skoog (forward, Malmö FF), Ellen Löfqvist (back/mittfältare, Malmö FF), Moa Öhman (målvakt, Malmö FF), Ronja Aronsson (back, klubb ej klar), Samantha Leshnak Murphy (målvakt, klubb ej klar).

Vittsjö GIK – ”De åker ut”

Återigen gör Vittsjö om i nästan hela truppen, men i år tror jag att det är året det inte längre kommer gå. Vittsjö åker nog ut. De måste bli bättre på att behålla bra spelare och se till att laget kan bygga vidare och inte bygga nytt varje år. Jag tror att det sliter för mycket på klubben att byta ut varje år. En del spelare har anslutit men inga med den erfarenheten som de skulle behöva.

In: Mladen Blagojevic (tränare, Kristianstads FC), Amanda Altheden (back, Kif Örebro), Sanni Ojanen (back, Kif Örebro), Sofie Rewucha (forward, Trelleborgs FF), Ilona Walta (forward, FC Honka), Anna Haddock (mittfältare, Tennessee Soccer Club).

Ut: Jonas Axeldal (tränare, klubb ej klar), Lauren Brzykcy (målvakt, klubb ej klar),Shannon Woeller (back, Vancouver Rise FC), Cajsa Rubensson (forward, var på lån från FC Rosengård), Lisa Pechersky (mittfältare, klubb ej klar), Tanya Boychuk (forward, Montreal Roses), Sofia Hagman (mittfältare, klubb ej klar), Julia Leas (mittfältare, klubb ej klar).

Växjö DFF – ”Ge Växjöborna en bra säsong”

Ett roligt år för Växjö i år. Jag tror att Växjö kommer att klättra efter att ha byggt vidare på en del bra och haft turen att få in två bra försvarare i Nellie Karlsson och Josefin Harrysson. De besitter enorm erfarenhet och kommer tillsammans med resterande kunna ge Växjöborna en rolig och bra säsong. Tappet av Nesrin Akgün är såklart stort men samtidigt har man ersätt det på ett bra sätt.

In: Nellie Karlsson (back, Linköping FC), Cornelia Baldi Sundelius (målvakt, Sundsvalls DFF), Miho Kamogawa (forward, lån från JEF United Ichihara Chiba Ladies), Maja Bodin (forward, Kif Örebro), Chloe Minas (mittfältare, Pittsburgh Panthers), Helmi Raijas (back, HJK), Ebba Wieder (mittfältare, Molde FK), Josefin Harrysson (back, Kristianstads DFF),

Ut: Thordis Elva Augustdottir (mittfältare, klubb ej klar), Nesrin Akgün (back, BK Häcken FF), Tilda Torstensson (målvakt, IF Elfsborg), Hilda Gahnsby Dahl (mittfältare, klubb ej klar), Izabell Afram (forward, IFK Värnamo), Alexandra Jonasson (mittfältare, Djurgårdens IF), Emma Pennsäter (back, FC Rosengård), Heidi Ellingsen (mittfältare, SK Brann).