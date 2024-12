Klart: Maja Johansson lämnar AIK: “Väldigt tråkigt”

Det blir ingen fortsättning för Maja Johansson i AIK.

Detta trots att både hon och klubben diskuterat ett nytt kontrakt.

– Det är väldigt tråkigt att vi som klubb inte kunde förlänga avtalet med Maja, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari till klubben.

19-årige Maja Johansson lämnar AIK.



Detta står klart efter att AIK kommunicerat detta under söndagseftermiddagen.



På X skriver klubben att förhandlingar har pågått under en längre tid men att parterna inte nådde en överenskommelse.



– Det är väldigt tråkigt att vi som klubb inte kunde förlänga avtalet med Maja, speciellt med tanke på den utvecklingen hon har haft – och att hon är en U till A-spelare. Vi har självklart haft som ambition att behålla henne och det presenterades redan under sommaren 2024 ett kontraktsförslag men hon valde till slut annat, säger sportchefen Zinar Spindari till AIK.



Den 19-årige mittfältaren gjorde tävlingsdebut för AIK 2021 och har därefter spelat 25 matcher, gjort tre mål och fyra assist.