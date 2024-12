Sembrant om Segers avtackning: “Kommer bli tufft” 

Linda Sembrant är en av de mest rutinerade spelarna i det svenska landslaget.

Nu gör hon sig redo inför ännu en kvalmatch, men denna gång utan Caroline Seger bredvid sig.

– Det kommer bli tufft tror jag. Jag scrollar vidare och ger inte ens en like. Det kanske är lite förnekelse, säger Linda Sembrant.



På tisdag står Linda Sembrant och hennes lagkamrater inför ännu en avgörande kvalmatch inför ett eventuellt mästerskap. Ett mästerskap som är viktigt för landslaget efter att man missade sommarena OS i Paris.



– Det är så mycket som står på spel. De matcherna är väldigt speciella. Det känner man när man kommer hit till den här samlingen. Det är nu det gäller, det är nu vi måste se till att få en bra prestation och få resultat för att mästerskapet står på spel, säger Linda Sembrant.



Under tisdagen kommer även Caroline Seger tackas av, inför fullsatta läktare på Tele2 arena. Något som kan bli känslosamt för många spelare, ledare och supportrar.



– Det kommer bli tufft tror jag. Det har varit väldigt underligt att se att på sociala medier måste jag säga. Jag hoppas verkligen att hon kan vara i nuet och ta in alla fina ord. Det är hon verkligen värd. Jag hoppas verkligen att hon kan suga in allt det och vara stolt och nöjd.



Sembrant fortsätter:



– Det är speciellt. Vi har ju över 15 år tillsammans i landslaget. Jag skulle säga att hon är den personen som vet mest om mig här. Vi har upplevt framgångar och motgångar och vi har funnits för varandra i alla de olika stunderna. Det är väldigt speciellt och lite tomt för mig att hon inte är här.



Vad har Caroline Seger betytt för dig?

– För mig har hon betytt så otroligt mycket för allt som vi har upplevt tillsammans. Bara vår relation, hur den är. Vi har en väldigt fin relation. Vi kan verkligen ha otroligt kul och skratta väldigt mycket. För svensk fotboll har hon betytt allt. Hon har drivit allt framåt.



Ett speciellt minne som Sembrant har med Caroline Seger är från VM 2023 när Seger och Sembrant fick knyta ihop sina år i landslaget.



– Ett fint minne är sista dagen på VM när vi ska åka hem. För då kom vi först ner till frukosten. Vi sitter där och vet att det här var vårt sista mästerskap tillsammans. Så det knöt ihop den resan lite med mästerskap, avslutar Sembrant.

Video Anders Limpar om Gyökeres och Isak: ”En av de bästa i Europa” Vände underläge.