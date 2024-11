Sverige ett steg närmare EM – slog Serbien borta

Ikväll inledde Sverige och Serbien det andra playoff-spelet till sommarens EM i Schweiz.

Efter Hanna Bennison och Rosa Kafajis mål har Sverige goda chanser att ta sig vidare.

Läs FotbollDirekts matchrapport nedan.



***



Trots att matchen spelades på bortaplan var det Sverige som direkt tog initiativet i matchen. Redan i den tredje minuten fick man sin första hörna och kort därefter sin andra.



Därefter fortsatte Sverige att äga den mesta av bollen, men utan att riktigt komma till några farliga lägen.



Efter drygt tio spelade minuter satte Serbien in en hög press – som Blågult lyckades klara sig undan vid detta tillfälle.



I den 16:e minuten var Serbien nära att göra självmål efter att en försvarare fått bollen på sig och ut till hörna. Bollen såg även ut att ta på Serbien-spelarens hand men domaren vinkade bort situationen.



I den 27:e minuten var Sverige, genom Rytting Kaneryd och Stina Blackstenius, ytterst nära att ta ledningen. Blackstenius skulle bara stöta in bollen från nära håll men misslyckades och bollen gick utanför.



Tio minuter senare var Kosovare Asllani nära att ta ledningen genom ett skott med vänsterfoten rätt utanför den vänstra stolpen.



Trots att Sverige var det bättre laget i den första halvleken gick spelarna av planen med ställningen 0-0 i paus.



I den andra halvleken dröjde det inte länge, nämligen nio minuter, innan Hanna Bennison gav Sverige ledningen. Detta genom ett skott utifrån straffområdet in vid den vänstra stolpen.



En kort stund senare var Serbien nära att kvittera när Stokić avlossade från nära håll precis utanför den vänstra stolpen.

Med 20 minuter kvar slog Jonna Andersson in en hörna som inbytte Rosa Kafaji nådde högst på – och nickade in 2-0 för Sverige.



Det blev även matchens sista mål och Sverige har satt sig i förarsätet till en plats i sommarens EM-slutspel inför returen på tisdag.



***



Startelvor:

Sverige: Musovic – Lundkvist, Björn, Eriksson, Andersson – Angeldahl, Bennison, Asllani – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Janogy.



Det innebär att Peter Gerhardsson gör fyra förändringar i sin elva jämfört med senast.



Serbien: Cetinja – Poljak, Slovic, Damjanovic, Vlajnic – Milivojevic, Blagojevic, Filipovic – Stokic, Matejic, Damnjanovic.