TRE PUNKTER: ”Hon är återigen bäst”

SOLNA. Sverige tog emot Italien på hemmaplan i Stockholm där slutresultatet till slut blev 3–2.

Sverige behöver jobba på försvarsspelet men det finns ändå ljusglimtar. En av dem, Filippa Angeldahl.

Här är FD:s Lovisa Stafhammars tre punkter från matchen.



Filippa Angeldahl är återigen bäst



Jag har sagt det förr och säger det igen, Filippa Angeldahl är klart bäst på plan. Den missade straffen är som bortglömd efter det otroliga frisparksmålet som hon sätter. Man blir kanske ganska påverkad av hennes kanon till mål – men det var ändå det som gav Sverige seger och tre viktiga poäng. Hon är klippan i mittfältet och ja, utan Angeldahl blir inte blågult det samma.



Ett segt med rutinerat



Rutinerat men segt, det är så man kan sammanfatta blågult, i alla fall under första halvleken. I andra halvlek var det ett mycket piggare Sverige som gick ut på plan, och det blev ju tillslut ett mål av kapten Kosovare Asllani och sen ett mål av Filippa Angeldahl som kommer gå till historien, ett galet frisparksmål. Trots det så var det inte guld och gröna skogar. 14521 personer hade nog önskat lite mer, framförallt när man tappar en seger och viktiga poäng. Inte godkänt av Sverige att göra det.

Falk och hennes skadebekymmer



Jennifer Falk fick en smäll förra landslagssamlingen som höll henne borta flera matcher för BK Häcken. Hon har varit påverkad av dem under säsongen och 15 minuter in i matchen blir hon återigen liggande och frågan är om det är samma skada som blossar upp igen? Hon såg ändå ut att vara okej under resten av matchen och förhoppningsvis var det inget som skulle hålla henne borta under längre tid. Men faktum är att målvakten på bänken inte har så mycket erfarenhet så ett EM utan Falk kommer inte att bli bra.