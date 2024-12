Officiellt: Linderoth tar över Norrby IF

Norrby IF har presenterat en ny tränare.

Tobias Linderoth är klart som ny chefstränare för klubben.

– En spännande möjlighet och en härlig utmaning, säger han till klubbens hemsida.



Under onsdagen meddelade Norrby IF att huvudtränaren Marcus Översjö fått lämna sitt uppdrag.



Idag, torsdag, presenterar klubben en ny huvudtränare. Ingen mindre än före detta landslagsspelaren Tobias Linderoth. Han har utsetts till ny chefstränare för Norrby IF.



– Det känns väldigt bra. Att ta över Norrby är en spännande möjlighet och en härlig utmaning. Föreningen har startat ett intressant projekt, särskilt med akademin, och jag trivs med att jobba med unga, talangfulla spelare på väg uppåt, säger Linderoth på klubbens hemsida.



Linderoth beskriver sig själv som en rak och tydlig tränare som ställer höga krav:

– Jag kräver alltid 100 procent av alla. Även om man har en dålig dag tekniskt kan man alltid lägga ner insatsen som krävs för laget.

Norrbys fotbollsansvarige Andreas Klarström uttrycker stort förtroende för den nye tränaren:

– Han har en stor erfarenhet av att jobba med unga spelare, vilket passar perfekt i vår profil. Dessutom har han bred erfarenhet som både spelare och tränare. Vi tror stenhårt på att ”Tobbe” kan ta Norrby dit vi vill.

Linderoth har tidigare tränat Varbergs BoIS och Skövde AIK och anses vara rätt person för att leda Norrby IF i klubbens fortsatta satsning.



Norrby IF slutade åtta i Ettan södra den gångna säsongen.

Video Kevin Ackermann om livshotande hjärtfelet