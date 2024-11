Förlust för Elfsborg i Spanien – räckte inte till

Ikväll gästade IF Elfsborg spanska Athletic Club i Europa League.

På Estadio San Mamés fick hemmalaget en drömstart.

Därefter gjorde man två ytterligare mål och vann till slut med 3-0.

På Estadio San Mamés i Bilbao tog Athletic Club emot IF Elfsborg i Europa League.



Redan efter fem minuter kom kallduschen för Elfsborg. Hemmalaget kunde, via en riktigt läcker hörnvariant, ta ledningen genom Adama Boiro.



– Mardrömsöppning för Elfsborg, sade Disneys Jesper Hussfelt i sändningen.



Athletic Club tryckte därefter på för fler mål, vilket skulle komma. I den 24:e minuten höll sig Benat Prados framme i boxen och nickade in 2-0 till Bilbao-fansens glädje.



Även om Arber Zeneli var nära att reducera i slutet av den första halvleken slutade den första akten med en 2-0-ledning för hemmalaget



Det ville sig inte för Elfsborg den här kvällen och i början av den andra halvlek utökade forwarden Gorka Guruzeta till 3-0 för Athletic Club.



Siffrorna i matchen skrevs till slut till 3-0 för Athletic Club som fortsätter att vara obesegrade.



För Elfsborgs del blev det det spanska laget några nummer för stora. De får ladda om inför nästa match – mot Qarabag hemma.



***



IF Elfsborg: Pettersson; Holmén, Buhari, Henriksson – Hedlund, B.Zeneli, Baldursson, Hult – Qasem, Baidoo, A. Zeneli.