JUST NU: Onana tillbaka i målet – Så startar United mot Lyon

Efter 2–2 i det första mötet är det helt öppet inför returen mellan Manchester United och Lyon i Europa Leagues kvartsfinal.

Ikväll avgörs det på Old Trafford.

Matchen startar 21.00.



Manchester United och Lyon möts i den andra matchen i Europa Leagues kvartsfinal. Det första mötet i Frankrike slutade 2-2 och det är därmed helt öppet inför returen mellan Matchen spelas på Old Trafford under torsdagskvällen.

United tvingas till en förändring i startelvan – Harry Maguire ersätter skadade Mathijs de Ligt i mittförsvaret.



Trots en svajig insats i det första mötet får André Onana fortsatt förtroende i mål. Svensken Victor Nilsson Lindelöf startar på bänken.

Startelvor:

Manchester United: Onana – Mazraoui, Maguire, Yoro – Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu – Garnacho, Höjlund, Fernandes.



Lyon: Perri – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Akouokou, Veretout – Cherki, Mikautadze, Almada.