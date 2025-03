Mardrömskväll för Bergvall – sparkade ner Lahdo och gjorde självmål

Under torsdagen ställdes AZ Alkmaar mot Tottenham Hotspur i åttondelsfinal av Europa League.

Då var Lucas Bergvall inblandad i hetluften direkt.

Först sparkade han ner svenske Mayckel Lahdo som tvingades till byte – sedan gjorde han självmål.



Under torsdagen spelades de första åttondelsfinalerna i Europa League.



På AFAS Stadion i Alkmaar tog AZ emot Londonklubben Tottenham Hotspur.



När startelvorna kommunicerades stod det klart att två svenskar kommer till spel. I AZ Alkmaar, Mayckel Lahdo. I Spurs, Lucas Bergvall.



Redan i den fjärde minuten var Mayckel Lahdo nära att hitta fram till lagkamraten Troy Parrott som hade tagit sig in i boxen. Inspelet var bra och anfallaren nära att kunna stöta bollen mot mål.



Kort därefter var planens två svenskar inblandade i en tuff närkamp. Detta efter att Bergvall prickat Lahdos fot istället för bollen med en hård spark vilket ledde till att Lahdo blev liggande.



Den tidigare Hammarbyspelaren tvingades därefter till byte i den nionde minuten.



Två minuter senare var AZ:s yttermittfältare Poku nära att hitta rätt efter att han dribblat bort Bentancur och avslutat.



Med 18 minuter spelade slog AZ Alkmaar in en hörna. På det efterföljande inspelet skulle Lucas Bergvall rensa bort bollen, men lyckades istället lyfta in den i egen bur.



Det blev således en tuff start för Lucas Bergvall i åttondelsfinalen.