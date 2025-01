Uppgifter: Blågult möter Nordirland i mars

Det svenska herrlandslaget har planerat in en träningsmatch mot Nordirland.

Denna kommer att spelas på svensk mark under mars månad, uppger Belfast Telegraph.

I mars har det svenska herrlandslaget planerat in en träningsmatch, mot Luxemburg på bortaplan den 22 mars.



Nu står det, enligt Belfast Telegraph, klart att ytterligare en träningsmatch är inplanerad. De skriver att Nordirland kommer att resa till Sverige för att gästa Jon Dahl Tomassons landslag. Vidare skriver tidningen att en diskussion mellan de två förbunden pågår.



Sannolikt kommer matchen mot Nordirland att spelas ett par dagar efter bortamatchen mot Luxemburg.



För svensk del börjar VM-kvalet under hösten då man slåss mot Schweiz, Kosovo och Slovenien i sin grupp. De grupper med fem lag inleder sitt VM-kval under våren.



Nordirland gick precis som Sverige och vann sin grupp i Nations League C-division och slutade framför Bulgarien, Belarus och Luxemburg i sin grupp.