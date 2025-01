Al Hajj målskytt när Plymouth tog viktig poäng

Igår sparkades Wayne Rooney från Plymouth.

Idag spelade svenske Rami Al Hajj från start – och gjorde mål.

Detta i en match som till sist slutade oavgjort efter sen kvittering av Plymouth.

Under tisdagen gjordes det officiellt. Wayne Rooney fick lämna jobbet som tränare för Championship-klubben Plymouth efter en lång rad matcher utan seger.



En dag senare, onsdag, tog Plymouth emot Bristol City på hemmaplan. Då fick svenske Rami Al Hajj förtroendet från start.



Det började dock bäst för bortalaget som, genom Anis Mehmeti, tog ledningen efter en dryg halvtimme.



Sedan, fem minuter in i den andra halvleken, skulle Rami Al Hajj hitta nätet för andra gången denna säsong.



Bara fem minuter senare återtog bortalaget ledningen genom Jason Knight och Plymouth såg länge ut att gå mot ännu en förlust.



På tilläggstid skulle dock mittbacken Julio Pleguezuelo kvittera matchen för Plymouth och vinna en viktig poäng i bottenstriden.



Det innebär att tabelljumbon närmar sig lagen ovanför något, samtidigt har de spelat två matcher fler.



Bristol City är just nu nia i Championshiptabellen.



Det var i somras som Rami Al Hajj anslöt till Plymouth från danska Odense. Sedan dess har han spelat 16 matcher och gjort två mål.