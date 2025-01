Barcelonas galna målform – kan slå alla tiders rekord

FC Barcelona har gjort 101 mål på 32 matcher under Hansi Flick.

Skulle deras målform hålla i sig pekar allt på att de slår alla tiders målrekord.

FotbollDirekt har sammanställt de tidigare rekorden – och jämfört dem med ”Barcas” nuvarande form.

FC Barcelona har uppmärksammats för deras minst sagt höga målproduktion under tränare Hansi Flick. Sedan tysken tog över det katalanska laget i juli 2024 har de hunnit spela 32 matcher – och gjort 101 mål. Det genererar ett snitt på 3,15 mål per match, vilket är ett av de högsta i historien.



Men, hur ställer sig egentligen Barcelonas målproduktion jämfört med de tidigare rekordnoteringarna?



FotbollDirekt har tagit fram statistik för de mest målrika säsongerna i den europeiska toppfotbollen, med samtliga tävlingar inkluderade – och jämfört med Barcelonas nuvarande snitt under Hansi Flicks.



Vi börjar i England, hos de ljusblå från Manchester.

Premier League – Manchester City (2018-19)

År 2018-19 var en fin säsong för de ljusblå från Manchester. Även om det blev uttåg i kvartsfinalen av Champions League (mot Tottenham som senare gick till final) tog Pep Guardiolas lag hem fyra inhemska titlar – Premier League, FA-cupen, Ligacupen och Community Shield. Med det blev City historiskt då de som första lag vann samtliga fyra titlar i England.

Målmässigt skrapade de ihop till 169 mål på 61 matcher i samtliga turneringar. Det ger ett snitt på 2,77 mål per match. Sergio Agüero blev lagets bästa målskytt med 32 mål.

La Liga – FC Barcelona (2011/12)

Säsongen 2011-2012 var en tuff sådan för “Barca” som slutade tvåa i La Liga och åkte ur Champions League i semifinal mot Chelsea. Efter säsongen slutade även Pep Guardiola som manager för klubben.

Målmässigt gick det desto bättre, faktum är att inget lag har gjort fler mål under en och samma säsong. 190 stycken på 64 matcher, vilket genererar ett snitt på 2,96 mål per match.

Värt att nämna är även att Lionel Messi stod för nära hälften av alla Barcelonas mål år 2012, med hela 91 pytsar.

Ett helt okej år för argentinaren och Barcelona som båda slog målrekord.

Bundesliga – Borussia Mönchengladbach (1972-73)



Femma i Bundesliga, tvåa i Uefacupen (förlust mot Liverpool i finalen) och segrare i DFB-Pokal. Så såg Borussia Mönchengladbach säsong 1972-73 ut.

Målmässigt gick det desto bättre. 172 mål över samtliga tävlingar och 65 matcher innebär ett snitt på 2,64 mål per match.

Ligue 1 – Paris Saint-Germain (2017/18)

Under sommaren 2017 värvades brasilianska Neymar till Paris Saint-Germain från Barcelona. Detta i vad som då var tidernas dyraste övergång på 222 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 2,5 miljarder kronor.

Titelmässigt blev säsongen en riktig höjdare då de vann Ligue 1, franska cupen, ligacupen och Trophée des Champions.

Med stjärnor som Neymar, Mbappé, Cavani och Di Maria gjorde det franska huvudstadslaget 171 mål på 57 matcher – vilket innebär ett snitt på exakt tre mål per match.

Hela listan:

Foto: Skärmdump, Opta

Som ni kan läsa er till ovan består listans topp fem enbart av Barcelona och Real Madrid. De senare förtjänar minst sagt ett omnämnande för säsongerna 2016/17 och 2011/12.

Jämförelse med Barcelona 2024/2025:

Jämför man FC Barcelonas nuvarande målsnitt per match (3,15) – och om det skulle fortgå fram till säsongsslut (som vi säger är 62 matcher) skulle Hansi Flicks Barcelona landa på 195 mål. Det skulle innebära att de slår sitt tidigare rekord med fem mål.



Ovanstående ekvation består så klart av spekulationer, men med tanke på “Barcas” senaste match mot Valencia (7-1) kan vi åtminstone lova att det kommer att göras fler mål under årets säsong.