Barcelonas galna siffror under Hansi Flick

32 matcher – 100 mål.

Så lyder Hansi Flicks facit som tränare för Barcelona under den pågående säsongen.

Sju av dessa tillkom under söndagskvällen – när Barca körde över Valencia.

Sedan Hansi Flick tog över Barcelona i slutet av Maj 2024, efter att det katalanska laget slutat på en tredjeplats i La liga, åkt ut i kvartsfinal av Champions League och förlorat en supercupfinal mot Real Madrid, har det börjat gå uppåt för ”Barca”.



Under söndagskvällen tog ligatrean Barcelona emot bottenlaget Valencia på Estadi Olímpic Lluís Companys i Katalonien.



Det i vad som skulle bli en nära osannolik stor kross.



Frenkie de Jong inledde matchens målskytte med att göra 1-0 redan efter tre minuter.



Därefter dröjde det fem minuter innan Ferran Torres hittade nätet för 2-0.



Innan den första halvleken var till ända hade Raphina gjort ett och och Fermin Lopez tvåå. Således ledde hemmalaget med 5-0 efter 45 minuter.



I den andra halvleken hann Valencia reducera innan Robert Lewandowski gjorde 6-0 efter en dryg timme. Det hela skulle avslutas med att César Tarrega gjorde ett mål i egen bur med en kvart kvar att spela.



Segern innebar bland annat tre poäng för Barcelona i La Liga-toppen – men också att en milstolpe uppnåddes.



På 32 matcher under Hansi Flicks ledarskap har FC Barcelona gjort 100 mål. Det innebär ett snitt på över tre mål per match, vilket är bland det högsta snittet man någonsin har skådat.

Barcelona drop SEVEN on Valencia 😳



Hansi Flick's side has now scored 100 goals in 32 games this season.



Unreal numbers 🥶 pic.twitter.com/ErWl0SXZkM — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2025