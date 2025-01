Bergvall hyllas efter förlusten: ”Superstar in the making”

Det gick inte Spurs väg i London-derbyt mot Arsenal under onsdagskvällen.

Däremot sticker en viss 18-årings prestation i bortalaget ut.

”Bergvall visade mer personlighet och passion i North London Derby än någon annan spelare”, skriver Jaco™på X.

Trots en rättvis och tuff förlust i North London-derbyt för Tottenham (2-1) imponerade Lucas Bergvall.

18-åringen, som lämnade Djurgården för Spurs i somras, fick ännu en gång chansen från start och skulle tacka för förtroendet.

Enligt samstämmiga åsikter från tyckare på X, före detta Twitter, var Bergvalls prestation en av få ljusglimtar i det vitklädda London-laget och talangen lovordas nu ännu en gång.

”Lucas Bergvall stod för en helvetisk bra insats på mittfältet denna kväll”, skriver The Spurs Web på X.

"Lucas Bergvall has put in one hell of a shift in midfield this evening"



Även Bergvalls tränare, Ange Postecoglou, berömmer sin mångfacetterade spelare:

”Oftats brukar mittfältare vara den ena eller andra, men det verkar som att han kan täcka den defensiva delen av spelet, har den tekniska förmågan att diktera tempo samtidigt som han har kapaciteten att bryta linjen. Jag tror att han har mål i sig också, säger tränaren enligt The Spurs Express.

🎙️| Ange Postecoglou on what makes Lucas Bergvall unique:



"Usually, midfielders will tend to be one or the other, but he seems to cover the defensive side of the game, have the technical ability to dictate tempos whilst also having the running capacity to break lines. I think…"



”Spurs enda riktiga ledare ikväll var både Lucas Bergvall – som aldrig slutade springa eller gav upp – och Archie Gray, återigen på fel position. Förmodligen det enda positiva med kvällens match”, skriver journalisten Henry Winter med 1,3 miljoner följare på plattformen.

Spurs' only real leaders tonight were both 18: Lucas Bergvall who never stopped running, never gave up the fight, and also Archie Gray, again immense out of position. Djed Spence (24) was good. Otherwise, #THFC players failed to rise to the #NLD challenge.



"Bergvall showed more personality and passion in the NLD than any other player.



Still a lot to improve but you can see that he's a superstar in the making.



Arguably the only positive of today's game."



Starten var Bergvalls nionde i Spurs-tröjan. Hitills står 18-åringen noterad för ett mål och två assist.