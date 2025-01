Beskedet: Dean Windass drabbad av demens

Dean Windass har drabbats av demens som 55-åring.

Den före detta Premier League-spelaren delar nu en video på X med ett positivt budskap.

– Fortsätt bara att le och försök att hjälpa människor, skriver han på plattformen.

Den 55-årige Dean Windass har drabbats av demens. Det konstaterar den tidigare Manchester United-spelaren David May i BBC.



– Jag pratade med Dean igår. Jag frågade hur det gick. Han har fått diagnosen demens på nivå två, säger May till BBC.



Enligt flera brittiska medier hade May fått tillstånd av Windass att berätta om diagnosen.



När Windass själv, ett par timmar senare, lade ut ett inlägg på X var 55-åringen positiv trots den tuffa diagnosen.



– Fortsätt bara att le och försök hjälpa människor, skriver han tillsammans med en video när han mimar med till en låt.



Windass spelade även för klubbar som Aberdeen, Oxford United, Sheffield Wednesday, Sheffield United och Bradford City innan han lade av med fotbollen 2010.

Just got to keep smiling and trying to help people ⁦@DavidMay04⁩ ⁦@ThebfgGazza⁩ ⁦@walkingsbrill⁩ ⁦@kerryhull75⁩ ⁦@bignorms⁩ xx⚽️❤️ pic.twitter.com/piu3g5aCAE