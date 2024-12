Chelsea körde över Southampton – efter hjärnsläppet

Video Synar rött efter hårdragning på Cucurella: "Ultradumt"

Southampton tog emot Chelsea i Premier League.

Då valde Jack Stephens att rycka Marc Cucurella i håret och blev utvisad.

Chelsea vann till slut med förkrossande 5-1.

Ligatrean Chelsea gästade Southampton under onsdagskvällen i vad som kom att bli en händelserik tillställning.



Redan efter sju minuter nickade Axel Disasi in 1-0 för sitt Chelsea efter ett tveksamt ingripande Southampton-målvakten Lumley.



Ledningen skulle inte stå sig länge. Fyra minuter senare prickade Joe Aribo in kvitteringsmålet efter ett fint förarbete av Kyle Walker-Peters.



Efter en dryg kvart stod Joe Lumley för ytterligare ett misstag som ledde till att Christopher Nkunku kunde raka in 2-1 i öppen kasse.



Med nära tio minuter kvar av den första halvleken gjorde Noni Madueke 3-1 för Chelsea. Det skulle inte heller bli bättre för hemmalaget innan paus.



I den 39:e minuten valde nämligen Southamptons Jack Stephens att dra Chelseas Marc Cucurella i håret – och fick syna det röda kortet.



Med en man mer gjorde Chelsea två mål till i matchen, genom Cole Palmer och Jadon Sancho. Det var även Sanchos första mål för “The Blues”.



Resultatet i matchen innebär att Chelsea just nu innehar andraplatsen i Premier League – med sju poäng upp till Liverpool.



Southampton är klar tabelljumbo.