Chelsea slog ut Liverpool – kvadrupeln lever

Semifinal i FA-cupen mellan Chelsea och Liverpool.

Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd från start i hemmalaget – Cornelia Kapocs från start i bortalaget.

Då blev det dramatiskt i London – när Chelsea tog sig till final.

Liverpool skrällde sig vidare i FA-cupen genom att slå ut Arsenal i kvartsfinal.

Idag var det dags för semifinal för Cornelia Kapocs och hennes lagkamrater och i den väntade Chelsea på bortaplan, där Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd startade.

Det började bäst för bortalaget och i mitten av den första halvleken kunde Olivia Smith placera in 1–0.

Det såg länge ut att stå sig till paus, men på stopptid kvitterade hemmalaget genom Erin Cuthbert.

Chelsea pressade på under den andra halvleken, men hemmalaget fick inte in bollen och i matchens slutskede var Taylor Hinds väldigt nära att bli matchvinnare för Liverpool, men hennes avslut gick i ribban.

Istället skulle Chelsea slå till igen på stopptid.

I den 93:e minuten nickade Aggie Beever-Jones in 2–1, vilket också blev matchens sista mål.

Chelsea är alltså klara för final, där ställs man mot Manchester City eller Manchester United, den semifinalen spelas imorgon.

I och med den säkrade finalplatsen har Londonklubben fortfarande chansen att ta hem kvadrupeln.

Chelsea leder som bekant Women’s Super League, de är i semifinal i Champions League och de har redan vunnit ligacupen.