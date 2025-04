Delad pott i italienska stormötet – efter Locatellis drömträff

Kamp om Europaplatser i Serie A.

AS Roma mot Juventus på Stadio Olimpico i Rom.

Då räckte Eldor Shomurodov och Manuel Locatellis mål till en poäng var för de två storklubbarna.

Under söndagen avslutades dagens matcher i den 31:a omgången med ett riktigt tungviktsmöte.



Detta när ligasjuan Roma välkomnade sjätteplacerade Juventus till Stadio Olimpico i Rom.



Mycket stod alltså på spel när de två storklubbarna gjorde upp om tre poäng i Serie A.



Några sådana skulle det dock inte bli, även om Juventus kopplade grepp om segern. I den 40:e matchminuten snappade nämligen Manuel Locatelli upp en boll utanför straffområdet, mötte den på halvvolley, och dundrade in 1-0 för ”Den gamla damen”.



Ledningen stod sig in i paus men bara nio minuter in i den andra halvleken skulle den nyss inbytte Eldor Shomurodov stöta in 1-1 från nära håll via ribban, på en hörnretur.



Några fler mål blev det inte och striden om Europa-platserna i Serie A är minst sagt öppen.