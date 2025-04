Edvardsen och Pettersson cupmästare med Go Ahead Eagles

Victor Edvardsen och Oscar Pettersson kan kalla sig själva nederländska cupmästare.

Detta stod klart efter att Go Ahead Eagles besegrat AZ Alkmaar på straffar.

Det innebar att man tog sin första titel – på 92 år.

År 1993.



Det var den senaste gången Go Ahead Eagles fick lyfta en titel. Fram tills idag.



Under måndagen ställdes de mot AZ Alkmaar i finalen av den nederländska cupen, i vad som skulle bli en riktig rysare.



Efter en första, mållös halvlek, slog Troy Parrott in 1-0 för AZ på straff och såg länge ut att bli stor matchhjälte.



Detta fram till den 99:e minuten, då Mats Deijl kvitterade för Go Ahead Eagles och tog matchen vidare till förlängning.



Efter att den slutat utan mål väntade straffsparkar.



Den skulle ”Örnarna” vinna då man slog in fyra av sina – och AZ bara gjorde mål på två av dem. En av spelarna som missade sin straff var den tidigare Bajen-spelaren Mayckel Lahdo.



Victor Edvardsen och Oscar Pettersson var båda delaktiga i matchen, men blev inte utvalda att slå någon straffspark. Oaktat det vann de sin första titel med klubben – och Eagles första på 92 år.



Victor Edvardsen lämnade Djurgården för Go Ahead Eagles under sommaren 2023 och Oscar Pettersson anslöt till klubben från IFK Göteborg i februari.



Segern innebär även att Go Ahead Eagles har kvalificerat sig för spel i Europa League nästa säsong.